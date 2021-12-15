https://ria.ru/20211215/transport-1763871412.html
Голикова заявила, что в 44 процентах сел отсутствует общественный транспорт
Голикова заявила, что в 44 процентах сел отсутствует общественный транспорт - РИА Новости, 15.12.2021
Голикова заявила, что в 44 процентах сел отсутствует общественный транспорт
Маршрутов общественного транспорта нет в 44% сельских населенных пунктов России, и показатели смертности там выше, чем в городах, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:49
2021-12-15T15:49
2021-12-15T15:49
татьяна голикова
здоровье - общество
транспорт
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Маршрутов общественного транспорта нет в 44% сельских населенных пунктов России, и показатели смертности там выше, чем в городах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сорок четыре процента сельских населенных пунктов не имеют маршрутов общественного транспорта, и в таких пунктах, к сожалению, смертность на 10-12% выше, чем в городских. И в этом направлении по-прежнему требуется наша совместная работа с регионами", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ.Она выразила надежду, что при реализации новой транспортной стратегии эти потребности регионов будут учтены.
https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763869773.html
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татьяна голикова, здоровье - общество, транспорт, россия
Голикова заявила, что в 44 процентах сел отсутствует общественный транспорт
Вице-премьер Голикова заявила, что в 44 процентах сел отсутствует общественный транспорт