https://ria.ru/20211215/tpu-1763648081.html

В России разрабатывают новые виды топлива из отходов нефтепереработки

В России разрабатывают новые виды топлива из отходов нефтепереработки - РИА Новости, 15.12.2021

В России разрабатывают новые виды топлива из отходов нефтепереработки

Рациональные способы использования в энергетике нефтешламов — массово производимых отходов нефтедобычи, не поддающихся простой переработке — предложили ученые... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T03:00

2021-12-15T03:00

2021-12-15T11:06

наука

томск

томский политехнический университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Рациональные способы использования в энергетике нефтешламов — массово производимых отходов нефтедобычи, не поддающихся простой переработке — предложили ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Найденные топливные "рецепты", по словам авторов, позволят ввести в энергетику новый ресурс, а также укрепить экологию нефтедобывающих регионов. Исследование опубликовано в журнале Fuel.Нефтешламы — побочные продукты добычи и переработки нефти, которые, по словам ученых ТПУ, ежегодно производятся во всем мире миллионами тонн. Они крайне опасны для окружающей среды и при захоронении на полигонах, и при прямом сжигании, а их химическая переработка в большинстве случаев экономически невыгодна.Наиболее эффективный способ утилизации нефтешламов — сжигание в составе топливных композиций. Смешав до состояния суспензии отходы нефтедобычи с другими типами отходов и различными соединениями, можно добиться высоких относительных энергетических показателей, а также значительно снизить вредные выбросы сравнительно с сжиганием только нефтешламов, объяснили ученые.Специалисты ТПУ рассчитали несколько сценариев сжигания нефтешламов в составе топливных суспензий и определили экологически рациональные условия их использования.Анализ процессов горения топливных композиций, проведенный специалистами университета, по их словам, позволяет оценивать эффективность и экологическую безопасность конкретного состава суспензии с учетом температурного режима сжигания, массы топлива, времени, количества вырабатываемой тепловой энергии и других факторов.В дальнейшем научный коллектив намерен масштабировать полученные результаты, перейдя от работы с экспериментальными стендами к пилотным и промышленным энергетическим установкам.Ранее в 2021 году ТПУ вошел в программу "Приоритет 2030", одна из исследовательских инициатив вуза посвящена развитию технологий для энергетики будущего.

https://ria.ru/20211207/kuzgtu-1762394282.html

https://ria.ru/20210524/toplivo-1733253677.html

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томск, томский политехнический университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия