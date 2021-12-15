https://ria.ru/20211215/timbuktu-1763766168.html
Франция вывела войска из Тимбукту на севере Мали после восьми лет операции
Франция вывела войска из Тимбукту на севере Мали после восьми лет операции - РИА Новости, 15.12.2021
Франция вывела войска из Тимбукту на севере Мали после восьми лет операции
Франция во вторник вывела войска из города Тимбукту на севере Мали спустя восемь лет присутствия в рамках проведения антитеррористической операции "Бархан",... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T03:13
2021-12-15T03:13
2021-12-15T03:13
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Франция во вторник вывела войска из города Тимбукту на севере Мали спустя восемь лет присутствия в рамках проведения антитеррористической операции "Бархан", говорится в коммюнике министерства обороны."Вслед за населенными пунктами Кидаль и Тесалит территория, занимаемая силами операции "Бархан" в Тимбукту, была передана 14 декабря в ведение ВС Мали. Как и в Кидале и Тесалите, этот переход осуществлялся постепенно и в координации с ВС Мали, которые имеют укрепленный гарнизон в Тимбукту, и с Многопрофильной комплексной миссией ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA), которая в настоящее время развернула здесь около 2,2 тысячи солдат", - говорится в коммюнике.Как подчеркивается в документе, Франция продолжит оказывать помощь ВС стран Сахаро-Сахельского региона в борьбе с вооруженными террористическими группировками в тесном сотрудничестве с европейскими союзниками и США.В 2014 году Франция начала в регионе проведение антитеррористической операции "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции, которую Франция проводит в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе до уровня, при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать безопасность.Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в регионе Сахеля, операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена. По его словам, на смену "Бархану" придет международный альянс, в который войдут страны региона и другие партнеры.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, сша, оон, франция, эммануэль макрон
Франция вывела войска из Тимбукту на севере Мали после восьми лет операции
Франция вывела войска из Тимбукту на севере Мали после восьми лет операции "Бархан"