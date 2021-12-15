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https://ria.ru/20211215/teorii-1763958454.html
Спецслужбы США разбирали теории о "причастности" СССР к убийству Кеннеди
Спецслужбы США разбирали теории о "причастности" СССР к убийству Кеннеди - РИА Новости, 16.12.2021
Спецслужбы США разбирали теории о "причастности" СССР к убийству Кеннеди
Теории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди не покидали сводки американских спецслужб долгие годы после преступления, свидетельствуют... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-15T22:54
2021-12-16T01:24
в мире
сша
даллас
москва
джон кеннеди (политик)
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Теории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди не покидали сводки американских спецслужб долгие годы после преступления, свидетельствуют обнародованные архивные документы.В одном из документов ЦРУ подробно разбирает книгу Роберта Энсона 1976 года о поездке убийцы Кеннеди – Ли Харви Освальда – в Москву, в частности пассаж о том, что он получил визу в рекордные сроки. Обычно визу дают за неделю-две, а Освальд получил ее быстрее, указывает автор доклада."Комиссия считает подозрительным, что Освальд получил визу за два-четыре дня, без присутствия в советском посольстве", - указывает офис в Хельсинки.В документе от декабря 1978 года говорится, что вероятность помощи Освальду со стороны СССР для поездки в страну есть, но фактом ускоренной выдачи визы это не подтверждается.В одном из документов ЦРУ сообщает о звонке посольства СССР в Мехико с соболезнованиями, но и называет имя дипломата, который 28 сентября разговаривал с Освальдом. Еще есть указание на наличие фотографий "мужчины, который 1 октября покидает советское посольство" - атлетически сложенный, американец, 35 лет и двухметрового роста.Освальд 23 ноября, как следует из документов, "возможно, звонил в советское посольство в Мехико".Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.Через неделю после гибели Кеннеди была создана комиссия по расследованию обстоятельств убийства, в нее вошли семь человек, а возглавил ее председатель верховного суда США Эрл Уоррен. Почти все материалы комиссии были опубликованы.Конгресс в 1992 году решил собрать и объединить все документы об убийстве Кеннеди в национальный архив. Допускалась отсрочка публикации сведений, обнародование которых могло нанести ущерб оборонной безопасности или работе спецслужб. Материалы обнародуют с 2017 года.
https://ria.ru/20211215/falshivye-1763952460.html
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в мире, сша, даллас, москва, джон кеннеди (политик)
22:54 15.12.2021 (обновлено: 01:24 16.12.2021)
 
Спецслужбы США разбирали теории о "причастности" СССР к убийству Кеннеди

В США рассекретили архивы о возможной причастности СССР к убийству президента Кеннеди

© AP PhotoИнаугурационная речь Джона Кеннеди, 1961 год
Инаугурационная речь Джона Кеннеди, 1961 год - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Теории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди не покидали сводки американских спецслужб долгие годы после преступления, свидетельствуют обнародованные архивные документы.
В одном из документов ЦРУ подробно разбирает книгу Роберта Энсона 1976 года о поездке убийцы Кеннеди – Ли Харви Освальда – в Москву, в частности пассаж о том, что он получил визу в рекордные сроки. Обычно визу дают за неделю-две, а Освальд получил ее быстрее, указывает автор доклада.
"Комиссия считает подозрительным, что Освальд получил визу за два-четыре дня, без присутствия в советском посольстве", - указывает офис в Хельсинки.
В документе от декабря 1978 года говорится, что вероятность помощи Освальду со стороны СССР для поездки в страну есть, но фактом ускоренной выдачи визы это не подтверждается.
В одном из документов ЦРУ сообщает о звонке посольства СССР в Мехико с соболезнованиями, но и называет имя дипломата, который 28 сентября разговаривал с Освальдом. Еще есть указание на наличие фотографий "мужчины, который 1 октября покидает советское посольство" - атлетически сложенный, американец, 35 лет и двухметрового роста.
Логотип ФБР (Федеральное бюро расследований) - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 21:50
В дело об убийстве Кеннеди подшили материалы ФБР о фальшивых долларах
Освальд 23 ноября, как следует из документов, "возможно, звонил в советское посольство в Мехико".
Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.
Через неделю после гибели Кеннеди была создана комиссия по расследованию обстоятельств убийства, в нее вошли семь человек, а возглавил ее председатель верховного суда США Эрл Уоррен. Почти все материалы комиссии были опубликованы.
Конгресс в 1992 году решил собрать и объединить все документы об убийстве Кеннеди в национальный архив. Допускалась отсрочка публикации сведений, обнародование которых могло нанести ущерб оборонной безопасности или работе спецслужб. Материалы обнародуют с 2017 года.
Президент США Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 22:39
В ЦРУ рассказали о "причастности" СССР к убийству Кеннеди
 
В миреСШАДалласМоскваДжон Кеннеди (политик)
 
 
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