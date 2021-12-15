https://ria.ru/20211215/tamozhnya-1763812923.html

Во Владивостоке таможенники изъяли у россиянина задачник начала XX века

Во Владивостоке таможенники изъяли у россиянина задачник начала XX века - РИА Новости, 15.12.2021

Во Владивостоке таможенники изъяли у россиянина задачник начала XX века

Во Владивостоке у россиянина, выезжавшего за границу, нашли задачник по алгебре начала XX века, признанный культурной ценностью, сообщает ФТС. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:08

2021-12-15T12:08

2021-12-15T17:03

происшествия

владивосток

федеральная таможенная служба (фтс россии)

дальний восток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763818222_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_42cf65b69263ceff9314b8805d35229e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек — РИА Новости. Во Владивостоке у россиянина, выезжавшего за границу, нашли задачник по алгебре начала XX века, признанный культурной ценностью, сообщает ФТС.По информации ведомства, мужчина проследовал с книгой через зеленый коридор, не зная, что она подлежит обязательному декларированию.В результате против него возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП ("Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию") и по статье 16.3 КоАП ("Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из России").Сборник задач отправили на экспертизу, которая подтвердила его ценность. После этого суд конфисковал учебное пособие в собственность государства. Где оно будет храниться, должен определить Минкульт. Пока книгу передали в Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.Предметы, созданные сто лет назад и более, можно вывозить из страны только при наличии разрешительных документов Министерства культуры. За последние три года Владивостокская таможня пресекла несколько таких попыток. Среди ценностей, которые пытались перевезти через границу, — старинная японская монета в одну йену, отчеканенная в 1879 году, и памятный нагрудный знак со стрелковых соревнований из пистолета, прошедших в 1955 году в Швейцарии.

https://ria.ru/20200207/1564372968.html

владивосток

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальний восток, россия