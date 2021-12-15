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Во Владивостоке таможенники изъяли у россиянина задачник начала XX века
Во Владивостоке таможенники изъяли у россиянина задачник начала XX века - РИА Новости, 15.12.2021
Во Владивостоке таможенники изъяли у россиянина задачник начала XX века
Во Владивостоке у россиянина, выезжавшего за границу, нашли задачник по алгебре начала XX века, признанный культурной ценностью, сообщает ФТС. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:08
2021-12-15T17:03
происшествия
владивосток
федеральная таможенная служба (фтс россии)
дальний восток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек — РИА Новости. Во Владивостоке у россиянина, выезжавшего за границу, нашли задачник по алгебре начала XX века, признанный культурной ценностью, сообщает ФТС.По информации ведомства, мужчина проследовал с книгой через зеленый коридор, не зная, что она подлежит обязательному декларированию.В результате против него возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП ("Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию") и по статье 16.3 КоАП ("Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из России").Сборник задач отправили на экспертизу, которая подтвердила его ценность. После этого суд конфисковал учебное пособие в собственность государства. Где оно будет храниться, должен определить Минкульт. Пока книгу передали в Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.Предметы, созданные сто лет назад и более, можно вывозить из страны только при наличии разрешительных документов Министерства культуры. За последние три года Владивостокская таможня пресекла несколько таких попыток. Среди ценностей, которые пытались перевезти через границу, — старинная японская монета в одну йену, отчеканенная в 1879 году, и памятный нагрудный знак со стрелковых соревнований из пистолета, прошедших в 1955 году в Швейцарии.
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происшествия, владивосток, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальний восток, россия
12:08 15.12.2021 (обновлено: 17:03 15.12.2021)
 
Во Владивостоке таможенники изъяли у россиянина задачник начала XX века

Во Владивостоке на таможне у выезжающего за рубеж россиянина изъяли задачник 1916 года

© Фото : Федеральная таможенная службаЗадачник начала XX века, изъятый на таможне во Владивостоке
Задачник начала XX века, изъятый на таможне во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Федеральная таможенная служба
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек — РИА Новости. Во Владивостоке у россиянина, выезжавшего за границу, нашли задачник по алгебре начала XX века, признанный культурной ценностью, сообщает ФТС.
"Печатное издание "Сборник алгебраических задач", переизданное в 1916 году, было обнаружено при таможенном контроле в зоне деятельности таможенного поста Морской порт Владивосток у гражданина России, который следовал из Владивостока на рыболовецком судне в япономорскую экспедицию", — рассказали там.
По информации ведомства, мужчина проследовал с книгой через зеленый коридор, не зная, что она подлежит обязательному декларированию.
В результате против него возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП ("Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию") и по статье 16.3 КоАП ("Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из России").
© Фото : Федеральная таможенная службаЗадачник начала XX века, изъятый на таможне во Владивостоке
Задачник начала XX века, изъятый на таможне во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Федеральная таможенная служба
Задачник начала XX века, изъятый на таможне во Владивостоке
Сборник задач отправили на экспертизу, которая подтвердила его ценность. После этого суд конфисковал учебное пособие в собственность государства. Где оно будет храниться, должен определить Минкульт. Пока книгу передали в Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.
Предметы, созданные сто лет назад и более, можно вывозить из страны только при наличии разрешительных документов Министерства культуры. За последние три года Владивостокская таможня пресекла несколько таких попыток. Среди ценностей, которые пытались перевезти через границу, — старинная японская монета в одну йену, отчеканенная в 1879 году, и памятный нагрудный знак со стрелковых соревнований из пистолета, прошедших в 1955 году в Швейцарии.
Елена Лаврская - РИА Новости, 1920, 07.02.2020
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