12:08 15.12.2021 (обновлено: 17:03 15.12.2021)
Во Владивостоке таможенники изъяли у россиянина задачник начала XX века
Во Владивостоке на таможне у выезжающего за рубеж россиянина изъяли задачник 1916 года
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек — РИА Новости. Во Владивостоке у россиянина, выезжавшего за границу, нашли задачник по алгебре начала XX века, признанный культурной ценностью, сообщает ФТС.
"Печатное издание "Сборник алгебраических задач", переизданное в 1916 году, было обнаружено при таможенном контроле в зоне деятельности таможенного поста Морской порт Владивосток у гражданина России, который следовал из Владивостока на рыболовецком судне в япономорскую экспедицию", — рассказали там.
По информации ведомства, мужчина проследовал с книгой через зеленый коридор, не зная, что она подлежит обязательному декларированию.
В результате против него возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП ("Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию") и по статье 16.3 КоАП ("Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из России").
Задачник начала XX века, изъятый на таможне во Владивостоке
Сборник задач отправили на экспертизу, которая подтвердила его ценность. После этого суд конфисковал учебное пособие в собственность государства. Где оно будет храниться, должен определить Минкульт. Пока книгу передали в Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.
Предметы, созданные сто лет назад и более, можно вывозить из страны только при наличии разрешительных документов Министерства культуры. За последние три года Владивостокская таможня пресекла несколько таких попыток. Среди ценностей, которые пытались перевезти через границу, — старинная японская монета в одну йену, отчеканенная в 1879 году, и памятный нагрудный знак со стрелковых соревнований из пистолета, прошедших в 1955 году в Швейцарии.
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