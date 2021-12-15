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Туризм
https://ria.ru/20211215/tailand-1763711082.html
Власти Таиланда снова планируют ужесточить правила въезда в страну
Власти Таиланда снова планируют ужесточить правила въезда в страну - РИА Новости, 15.12.2021
Власти Таиланда снова планируют ужесточить правила въезда в страну
Власти Таиланда в очередной раз меняют правила въезда в страну, сообщает TourDom. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T10:32
2021-12-15T10:32
туризм
таиланд
новости - туризм
отели
гостиницы
туризм
коронавирус covid-19
бангкок
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Власти Таиланда в очередной раз меняют правила въезда в страну, сообщает TourDom.На заседании Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) принято решение, что и после 16 декабря прибывающие по программе SandBox ("Песочница") вакцинированные иностранные туристы должны будут останавливаться в карантинных отелях на первые семь дней, а не на пять, как предполагалось ранее.Проблема в том, что многие путешественники уже забронировали пребывание в спецгостиницах на пять дней на период после 16 декабря, отправили такие данные в электронную систему Thailand Pass, получили необходимые для въезда в королевство QR-коды.Разъяснений, как теперь действовать туристам, CCSA не дал. На форумах предполагают, что въезжать в страну они будут по уже полученному Thailand Pass (времени на его переоформление у некоторых гостей нет), но дополнительно оплатят два дня пребывания в карантинном отеле.С учетом часто меняющихся решений тайских властей специалисты рекомендуют ориентироваться на обновленные условия въезда только после их официальной публикации в Royal Thai Government Gazette — "Королевской газете". Лишь тогда распоряжения правительства Таиланда вступают в силу.
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бангкок
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таиланд, новости - туризм, отели, гостиницы, туризм, коронавирус covid-19, бангкок, пхукет (остров), куда поехать, куда можно лететь
10:32 15.12.2021
 
Власти Таиланда снова планируют ужесточить правила въезда в страну

Власти Таиланда увеличивают срок пребывания туристов в карантинных отелях

© Фото : Александр АндреевОтель Таворн Пальм Бич Резорт
Отель Таворн Пальм Бич Резорт - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Власти Таиланда в очередной раз меняют правила въезда в страну, сообщает TourDom.
На заседании Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) принято решение, что и после 16 декабря прибывающие по программе SandBox ("Песочница") вакцинированные иностранные туристы должны будут останавливаться в карантинных отелях на первые семь дней, а не на пять, как предполагалось ранее.
Проблема в том, что многие путешественники уже забронировали пребывание в спецгостиницах на пять дней на период после 16 декабря, отправили такие данные в электронную систему Thailand Pass, получили необходимые для въезда в королевство QR-коды.
Разъяснений, как теперь действовать туристам, CCSA не дал. На форумах предполагают, что въезжать в страну они будут по уже полученному Thailand Pass (времени на его переоформление у некоторых гостей нет), но дополнительно оплатят два дня пребывания в карантинном отеле.
С учетом часто меняющихся решений тайских властей специалисты рекомендуют ориентироваться на обновленные условия въезда только после их официальной публикации в Royal Thai Government Gazette — "Королевской газете". Лишь тогда распоряжения правительства Таиланда вступают в силу.
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ТуризмТаиландНовости - ТуризмОтелиГостиницыТуризмКоронавирус COVID-19БангкокПхукет (остров)куда поехатькуда можно лететь
 
 
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