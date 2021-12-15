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Власти Таиланда снова планируют ужесточить правила въезда в страну

Власти Таиланда снова планируют ужесточить правила въезда в страну - РИА Новости, 15.12.2021

Власти Таиланда снова планируют ужесточить правила въезда в страну

Власти Таиланда в очередной раз меняют правила въезда в страну, сообщает TourDom. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:32

2021-12-15T10:32

2021-12-15T10:32

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Власти Таиланда в очередной раз меняют правила въезда в страну, сообщает TourDom.На заседании Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) принято решение, что и после 16 декабря прибывающие по программе SandBox ("Песочница") вакцинированные иностранные туристы должны будут останавливаться в карантинных отелях на первые семь дней, а не на пять, как предполагалось ранее.Проблема в том, что многие путешественники уже забронировали пребывание в спецгостиницах на пять дней на период после 16 декабря, отправили такие данные в электронную систему Thailand Pass, получили необходимые для въезда в королевство QR-коды.Разъяснений, как теперь действовать туристам, CCSA не дал. На форумах предполагают, что въезжать в страну они будут по уже полученному Thailand Pass (времени на его переоформление у некоторых гостей нет), но дополнительно оплатят два дня пребывания в карантинном отеле.С учетом часто меняющихся решений тайских властей специалисты рекомендуют ориентироваться на обновленные условия въезда только после их официальной публикации в Royal Thai Government Gazette — "Королевской газете". Лишь тогда распоряжения правительства Таиланда вступают в силу.

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