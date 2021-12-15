СМИ узнали, когда состоится свадьба Ассанжа и Стеллы Моррис
Evening Standard: свадьба Ассанжа и его невесты Стеллы Моррис состоится не ранее 2022 года
© REUTERS / Henry NichollsСтелла Моррис во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости. Свадьба между основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и его невестой Стеллой Моррис состоится не раньше начала 2022 года, сообщает издание Evening Standard.
В конце ноября Моррис сообщила о том, что пара официально подала заявление о заключении брака. Государственная пенитенциарная служба Великобритании подтвердила РИА Новости, что одобрила просьбу Ассанжа и Моррис заключить брак в тюрьме.
12 ноября, 16:14В Британии одобрили заявление Ассанжа на заключение брака
"Это (свадьба) произойдет не раньше начала 2022 года, и она (Моррис) все еще поддерживает связь с тюрьмой по поводу количества гостей", - сообщило издание, интервью которому дала невеста Ассанжа.
Высокий суд Лондона на прошлой неделе разрешил экстрадицию австралийца Ассанджа в США, где ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет по обвинению в шпионаже - его удовлетворили гарантии США относительно экстрадиции. Теперь дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд, а оттуда - министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом Ассанж останется под стражей. Адвокаты намерены оспаривать решение об экстрадиции.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.