https://ria.ru/20211215/svadba-1763960652.html

СМИ узнали, когда состоится свадьба Ассанжа и Стеллы Моррис

СМИ узнали, когда состоится свадьба Ассанжа и Стеллы Моррис - РИА Новости, 15.12.2021

СМИ узнали, когда состоится свадьба Ассанжа и Стеллы Моррис

Свадьба между основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и его невестой Стеллой Моррис состоится не раньше начала 2022 года, сообщает издание Evening Standard. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T23:40

2021-12-15T23:40

2021-12-15T23:40

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эквадор

швеция

джулиан ассанж

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ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости. Свадьба между основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и его невестой Стеллой Моррис состоится не раньше начала 2022 года, сообщает издание Evening Standard.В конце ноября Моррис сообщила о том, что пара официально подала заявление о заключении брака. Государственная пенитенциарная служба Великобритании подтвердила РИА Новости, что одобрила просьбу Ассанжа и Моррис заключить брак в тюрьме."Это (свадьба) произойдет не раньше начала 2022 года, и она (Моррис) все еще поддерживает связь с тюрьмой по поводу количества гостей", - сообщило издание, интервью которому дала невеста Ассанжа.Высокий суд Лондона на прошлой неделе разрешил экстрадицию австралийца Ассанджа в США, где ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет по обвинению в шпионаже - его удовлетворили гарантии США относительно экстрадиции. Теперь дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд, а оттуда - министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом Ассанж останется под стражей. Адвокаты намерены оспаривать решение об экстрадиции.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20211112/assanzh-1758779292.html

https://ria.ru/20211107/britaniya-1757954095.html

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в мире, сша, эквадор, швеция, джулиан ассанж