17:47 15.12.2021 (обновлено: 20:30 15.12.2021)
В США пограничники со стрельбой задержали машины с мигрантами из России
В США на мексиканской границе со стрельбой задержали машины с мигрантами из России
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре / Перейти в фотобанкМашина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Американские пограничники открыли огонь для того, чтобы остановить две машины, на которых из Мексики пытались въехать предположительно 18 нелегальных мигрантов-россиян, сообщило пограничное ведомство США.
В результате стрельбы, произошедшей на пункте пропуска еще в воскресенье, никто не пострадал, однако два человека получили при задержании легкие травмы.
"Джип "Форд", за которым следовал седан "Мерседес"... на большой скорости подъехали к зоне первичного досмотра на пункте въезда из Мексики "Сан-Исидро", штат Калифорния. Офицер таможенно-пограничной службы... выпустил примерно четыре пули, попавших в седан "Мерседес". Седан "Мерседес" врезался в джип "Форд", который резко остановился", - говорится в сообщении.
В обеих машинах оказалось 18 "незадокументированных мигрантов, все они являются гражданами России". В составе группы было семеро детей. С ними ехали 11 взрослых в возрасте от 21 до 53 лет.
"В результате столкновения двое людей, находившихся в седане "Мерседес", получили легкие контузии, однако в результате стрельбы никто не пострадал", - добавили пограничники. Водители обеих машин арестованы, им грозят обвинения в участии в нелегальной миграции.
На том же переходе пограничники задержали третий автомобиль, двигавшийся отдельно в потоке транспорта. "Додж" перевозил восемь человек, "которые, как было установлено, оказались гражданами России без документов на въезд в США", сказано в пресс-релизе.
Российские дипломаты находятся в контакте с американскими властями для проверки информации об инциденте с соотечественниками, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.