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В США пограничники со стрельбой задержали машины с мигрантами из России

В США пограничники со стрельбой задержали машины с мигрантами из России - РИА Новости, 15.12.2021

В США пограничники со стрельбой задержали машины с мигрантами из России

Американские пограничники открыли огонь для того, чтобы остановить две машины, на которых из Мексики пытались въехать предположительно 18 нелегальных... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:47

2021-12-15T17:47

2021-12-15T20:30

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Американские пограничники открыли огонь для того, чтобы остановить две машины, на которых из Мексики пытались въехать предположительно 18 нелегальных мигрантов-россиян, сообщило пограничное ведомство США.В результате стрельбы, произошедшей на пункте пропуска еще в воскресенье, никто не пострадал, однако два человека получили при задержании легкие травмы."Джип "Форд", за которым следовал седан "Мерседес"... на большой скорости подъехали к зоне первичного досмотра на пункте въезда из Мексики "Сан-Исидро", штат Калифорния. Офицер таможенно-пограничной службы... выпустил примерно четыре пули, попавших в седан "Мерседес". Седан "Мерседес" врезался в джип "Форд", который резко остановился", - говорится в сообщении.В обеих машинах оказалось 18 "незадокументированных мигрантов, все они являются гражданами России". В составе группы было семеро детей. С ними ехали 11 взрослых в возрасте от 21 до 53 лет."В результате столкновения двое людей, находившихся в седане "Мерседес", получили легкие контузии, однако в результате стрельбы никто не пострадал", - добавили пограничники. Водители обеих машин арестованы, им грозят обвинения в участии в нелегальной миграции.На том же переходе пограничники задержали третий автомобиль, двигавшийся отдельно в потоке транспорта. "Додж" перевозил восемь человек, "которые, как было установлено, оказались гражданами России без документов на въезд в США", сказано в пресс-релизе.Российские дипломаты находятся в контакте с американскими властями для проверки информации об инциденте с соотечественниками, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

https://ria.ru/20211215/danchenko-1763908965.html

https://ria.ru/20211214/migranty-1763714739.html

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в мире, сша, мексика, калифорния, александра захарова, россия