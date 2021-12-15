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В США пограничники со стрельбой задержали машины с мигрантами из России
В США пограничники со стрельбой задержали машины с мигрантами из России - РИА Новости, 15.12.2021
В США пограничники со стрельбой задержали машины с мигрантами из России
Американские пограничники открыли огонь для того, чтобы остановить две машины, на которых из Мексики пытались въехать предположительно 18 нелегальных... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:47
2021-12-15T20:30
в мире
сша
мексика
калифорния
александра захарова
россия
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Американские пограничники открыли огонь для того, чтобы остановить две машины, на которых из Мексики пытались въехать предположительно 18 нелегальных мигрантов-россиян, сообщило пограничное ведомство США.В результате стрельбы, произошедшей на пункте пропуска еще в воскресенье, никто не пострадал, однако два человека получили при задержании легкие травмы."Джип "Форд", за которым следовал седан "Мерседес"... на большой скорости подъехали к зоне первичного досмотра на пункте въезда из Мексики "Сан-Исидро", штат Калифорния. Офицер таможенно-пограничной службы... выпустил примерно четыре пули, попавших в седан "Мерседес". Седан "Мерседес" врезался в джип "Форд", который резко остановился", - говорится в сообщении.В обеих машинах оказалось 18 "незадокументированных мигрантов, все они являются гражданами России". В составе группы было семеро детей. С ними ехали 11 взрослых в возрасте от 21 до 53 лет."В результате столкновения двое людей, находившихся в седане "Мерседес", получили легкие контузии, однако в результате стрельбы никто не пострадал", - добавили пограничники. Водители обеих машин арестованы, им грозят обвинения в участии в нелегальной миграции.На том же переходе пограничники задержали третий автомобиль, двигавшийся отдельно в потоке транспорта. "Додж" перевозил восемь человек, "которые, как было установлено, оказались гражданами России без документов на въезд в США", сказано в пресс-релизе.Российские дипломаты находятся в контакте с американскими властями для проверки информации об инциденте с соотечественниками, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.
https://ria.ru/20211215/danchenko-1763908965.html
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в мире, сша, мексика, калифорния, александра захарова, россия
17:47 15.12.2021 (обновлено: 20:30 15.12.2021)
 
В США пограничники со стрельбой задержали машины с мигрантами из России

В США на мексиканской границе со стрельбой задержали машины с мигрантами из России

© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре / Перейти в фотобанкМашина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой
Машина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Американские пограничники открыли огонь для того, чтобы остановить две машины, на которых из Мексики пытались въехать предположительно 18 нелегальных мигрантов-россиян, сообщило пограничное ведомство США.
В результате стрельбы, произошедшей на пункте пропуска еще в воскресенье, никто не пострадал, однако два человека получили при задержании легкие травмы.
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"Джип "Форд", за которым следовал седан "Мерседес"... на большой скорости подъехали к зоне первичного досмотра на пункте въезда из Мексики "Сан-Исидро", штат Калифорния. Офицер таможенно-пограничной службы... выпустил примерно четыре пули, попавших в седан "Мерседес". Седан "Мерседес" врезался в джип "Форд", который резко остановился", - говорится в сообщении.
В обеих машинах оказалось 18 "незадокументированных мигрантов, все они являются гражданами России". В составе группы было семеро детей. С ними ехали 11 взрослых в возрасте от 21 до 53 лет.
"В результате столкновения двое людей, находившихся в седане "Мерседес", получили легкие контузии, однако в результате стрельбы никто не пострадал", - добавили пограничники. Водители обеих машин арестованы, им грозят обвинения в участии в нелегальной миграции.
На том же переходе пограничники задержали третий автомобиль, двигавшийся отдельно в потоке транспорта. "Додж" перевозил восемь человек, "которые, как было установлено, оказались гражданами России без документов на въезд в США", сказано в пресс-релизе.
Российские дипломаты находятся в контакте с американскими властями для проверки информации об инциденте с соотечественниками, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.
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В миреСШАМексикаКалифорнияАлександра ЗахароваРоссия
 
 
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