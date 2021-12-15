https://ria.ru/20211215/ssha-1763765959.html

Университет Хопкинса: число смертей от COVID-19 в США превысило 800 тысяч

Университет Хопкинса: число смертей от COVID-19 в США превысило 800 тысяч - РИА Новости, 15.12.2021

Университет Хопкинса: число смертей от COVID-19 в США превысило 800 тысяч

Число смертей от COVID-19 в США превысило 800 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T03:04

2021-12-15T03:04

2021-12-15T03:04

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Число смертей от COVID-19 в США превысило 800 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США выявлены более 50,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 800 266 пациентов.

https://ria.ru/20211214/ssha-1763585833.html

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