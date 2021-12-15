https://ria.ru/20211215/solntse-1763764947.html

Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца

Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца - РИА Новости, 15.12.2021

Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца

Солнечный зонд НАСА Parker впервые "коснулся" Солнца, аппарат начал движение в солнечной короне, сообщило американское космическое ведомство во вторник. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T02:10

2021-12-15T02:10

2021-12-15T09:46

наса

космос - риа наука

солнце

луна

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763764921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f34861fb42e6e380c7dfa575093d565.jpg

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Солнечный зонд НАСА Parker впервые "коснулся" Солнца, аппарат начал движение в солнечной короне, сообщило американское космическое ведомство во вторник.В ведомстве в связи со входом аппарата в солнечную корону заявили, что это "является новым крупным этапом его миссии и гигантским шагом в изучении Солнца"."Также, как высадка (человека - ред.) на Луну позволила ученым понять, как она формировалась, касание материала, из которого состоит Солнце, поможет ученым получить критически важную информацию о ближайшей к нам звезде и ее влиянии на нашу солнечную систему", - выразили уверенность в НАСА.Аппарат Parker Solar Probe, названный в честь астрофизика Юджина Паркера, стартовал с Земли в августе 2018 года, в ноябре того же года зонд успешно сблизился с Солнцем до расстояния в 24 миллиона километров и передал первый сигнал на Землю​​. Он стал самым близким к Солнцу из созданных когда-либо человеком аппаратов, побив принадлежавший немецко-американскому зонду Hellios второй рекорд в 26 миллионов миль (41,8 миллиона километров).Parker Solar Probe оснащен рядом инструментов, расположенных под массивным тепловым щитом, который защищает зонд от "солнечного ожога", в их числе камера, прибор для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами солнечного ветра. По расчетам создателей, в течение семи лет, на которые рассчитана миссия аппарата, ему предстоит совершить вокруг Солнца 24 витка.

https://ria.ru/20211208/kosmos-1762695512.html

луна

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наса, космос - риа наука, солнце, луна, земля