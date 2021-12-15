02:10 15.12.2021 (обновлено: 09:46 15.12.2021)
Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
Зонд НАСА Parker Solar Probe впервые "коснулся" Солнца
© AP Photo / Steve GribbenСолнечный зонд НАСА Parker
© AP Photo / Steve Gribben
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Солнечный зонд НАСА Parker впервые "коснулся" Солнца, аппарат начал движение в солнечной короне, сообщило американское космическое ведомство во вторник.
"Впервые в истории космический корабль коснулся Солнца. Солнечный зонд НАСА Parker теперь находится в верхних слоях атмосферы Солнца - его короне, замерив частицы и магнетические поля в нем", - сообщило НАСА.
В ведомстве в связи со входом аппарата в солнечную корону заявили, что это "является новым крупным этапом его миссии и гигантским шагом в изучении Солнца".
"Также, как высадка (человека - ред.) на Луну позволила ученым понять, как она формировалась, касание материала, из которого состоит Солнце, поможет ученым получить критически важную информацию о ближайшей к нам звезде и ее влиянии на нашу солнечную систему", - выразили уверенность в НАСА.
© NASA / Johns Hopkins APL/Naval Research LaboratoryФотографии Cолнца, полученные камерой зонда Parker
Фотографии Cолнца, полученные камерой зонда Parker
Аппарат Parker Solar Probe, названный в честь астрофизика Юджина Паркера, стартовал с Земли в августе 2018 года, в ноябре того же года зонд успешно сблизился с Солнцем до расстояния в 24 миллиона километров и передал первый сигнал на Землю. Он стал самым близким к Солнцу из созданных когда-либо человеком аппаратов, побив принадлежавший немецко-американскому зонду Hellios второй рекорд в 26 миллионов миль (41,8 миллиона километров).
Parker Solar Probe оснащен рядом инструментов, расположенных под массивным тепловым щитом, который защищает зонд от "солнечного ожога", в их числе камера, прибор для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами солнечного ветра. По расчетам создателей, в течение семи лет, на которые рассчитана миссия аппарата, ему предстоит совершить вокруг Солнца 24 витка.