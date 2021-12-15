Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211215/sochi-1763827391.html
"Ласточки" из аэропорта до Сочи будут курсировать не только в праздники
"Ласточки" из аэропорта до Сочи будут курсировать не только в праздники - РИА Новости, 15.12.2021
"Ласточки" из аэропорта до Сочи будут курсировать не только в праздники
Новые электропоезда "Ласточка" будут курсировать из аэропорта Сочи до центра курорта на постоянной основе, а не только в новогодние праздники, сообщил РИА... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:35
2021-12-15T17:35
туризм
краснодарский край
сочи
новый год
новости - туризм
ласточка (поезд)
пассажиры
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40274/05/402740541_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9ba791a0b1021a7eee7a9898f9487777.jpg
СОЧИ, 15 дек — РИА Новости. Новые электропоезда "Ласточка" будут курсировать из аэропорта Сочи до центра курорта на постоянной основе, а не только в новогодние праздники, сообщил РИА Новости представитель оператора перевозок АО "Кубань Экспресс-Пригород"."Они запущены с 14 декабря. Всего будет девять новых поездов по маршруту Сочи — Аэропорт — Сочи. Составы будут курсировать постоянно, не только на Новый год", — сказал собеседник агентства.По его словам, время в пути от сочинского аэропорта до конечной остановки составит около 50 минут, стоимость проезда — 176 рублей. При этом организаторы перевозок не исключают повышения тарифов в период новогодних праздников 2022 года.
https://ria.ru/20211214/kurort-1763705375.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40274/05/402740541_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6914b0b28bf0dabc27821b2fa2d26da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, сочи, новый год, новости - туризм, ласточка (поезд), пассажиры, туристы, туризм, курорт, праздники
17:35 15.12.2021
 
"Ласточки" из аэропорта до Сочи будут курсировать не только в праздники

"Ласточки" будут ездить из аэропорта до центра Сочи не только в новогодние каникулы

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСкоростные экспрессы "Ласточка" начали курсировать в Сочи
Скоростные экспрессы Ласточка начали курсировать в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 15 дек — РИА Новости. Новые электропоезда "Ласточка" будут курсировать из аэропорта Сочи до центра курорта на постоянной основе, а не только в новогодние праздники, сообщил РИА Новости представитель оператора перевозок АО "Кубань Экспресс-Пригород".
"Они запущены с 14 декабря. Всего будет девять новых поездов по маршруту Сочи — Аэропорт — Сочи. Составы будут курсировать постоянно, не только на Новый год", — сказал собеседник агентства.
По его словам, время в пути от сочинского аэропорта до конечной остановки составит около 50 минут, стоимость проезда — 176 рублей. При этом организаторы перевозок не исключают повышения тарифов в период новогодних праздников 2022 года.
Снегогенераторы - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 17:20Краснодарский край
Зимний сезон на курорте Сочи "Роза Хутор" откроют 25 декабря
 
ТуризмКраснодарский крайСочиНовый годНовости - ТуризмЛасточка (поезд)пассажирытуристыТуризмКурортпраздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй раз
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
Лента новостейМолния
Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе во второй разДиетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу