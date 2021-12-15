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"Ласточки" из аэропорта до Сочи будут курсировать не только в праздники
"Ласточки" из аэропорта до Сочи будут курсировать не только в праздники - РИА Новости, 15.12.2021
"Ласточки" из аэропорта до Сочи будут курсировать не только в праздники
Новые электропоезда "Ласточка" будут курсировать из аэропорта Сочи до центра курорта на постоянной основе, а не только в новогодние праздники, сообщил РИА... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:35
2021-12-15T17:35
2021-12-15T17:35
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СОЧИ, 15 дек — РИА Новости. Новые электропоезда "Ласточка" будут курсировать из аэропорта Сочи до центра курорта на постоянной основе, а не только в новогодние праздники, сообщил РИА Новости представитель оператора перевозок АО "Кубань Экспресс-Пригород"."Они запущены с 14 декабря. Всего будет девять новых поездов по маршруту Сочи — Аэропорт — Сочи. Составы будут курсировать постоянно, не только на Новый год", — сказал собеседник агентства.По его словам, время в пути от сочинского аэропорта до конечной остановки составит около 50 минут, стоимость проезда — 176 рублей. При этом организаторы перевозок не исключают повышения тарифов в период новогодних праздников 2022 года.
https://ria.ru/20211214/kurort-1763705375.html
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краснодарский край, сочи, новый год, новости - туризм, ласточка (поезд), пассажиры, туристы, туризм, курорт, праздники
"Ласточки" из аэропорта до Сочи будут курсировать не только в праздники
"Ласточки" будут ездить из аэропорта до центра Сочи не только в новогодние каникулы