https://ria.ru/20211215/sochi-1763827391.html

"Ласточки" из аэропорта до Сочи будут курсировать не только в праздники

"Ласточки" из аэропорта до Сочи будут курсировать не только в праздники - РИА Новости, 15.12.2021

"Ласточки" из аэропорта до Сочи будут курсировать не только в праздники

Новые электропоезда "Ласточка" будут курсировать из аэропорта Сочи до центра курорта на постоянной основе, а не только в новогодние праздники, сообщил РИА... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:35

2021-12-15T17:35

2021-12-15T17:35

туризм

краснодарский край

сочи

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новости - туризм

ласточка (поезд)

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СОЧИ, 15 дек — РИА Новости. Новые электропоезда "Ласточка" будут курсировать из аэропорта Сочи до центра курорта на постоянной основе, а не только в новогодние праздники, сообщил РИА Новости представитель оператора перевозок АО "Кубань Экспресс-Пригород"."Они запущены с 14 декабря. Всего будет девять новых поездов по маршруту Сочи — Аэропорт — Сочи. Составы будут курсировать постоянно, не только на Новый год", — сказал собеседник агентства.По его словам, время в пути от сочинского аэропорта до конечной остановки составит около 50 минут, стоимость проезда — 176 рублей. При этом организаторы перевозок не исключают повышения тарифов в период новогодних праздников 2022 года.

https://ria.ru/20211214/kurort-1763705375.html

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краснодарский край, сочи, новый год, новости - туризм, ласточка (поезд), пассажиры, туристы, туризм, курорт, праздники