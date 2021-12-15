https://ria.ru/20211215/sobaki-1763843720.html
В Иркутской области нашли мертвых собак в мешках для мусора
В Иркутской области нашли мертвых собак в мешках для мусора - РИА Новости, 15.12.2021
В Иркутской области нашли мертвых собак в мешках для мусора
Проверка начата в Иркутском районе, где обнаружены мертвые собаки, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:25
2021-12-15T14:25
2021-12-15T14:25
происшествия
иркутский район
иркутская область
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Проверка начата в Иркутском районе, где обнаружены мертвые собаки, сообщает Иркутская областная прокуратура."Прокуратурой Иркутского района организована проверка в связи с поступившим сообщением об обнаружении трупов собак в деревне Карлук", - говорится в сообщении.На место происшествия выезжал заместитель прокурора района и следственно-оперативная группа отдела полиции. Причина гибели животных будет установлена экспертами.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как жители поселка вынимают из мусорных баков мешки с трупами животных.Ранее в Карлуке находился приют для бездомных животных "Пять звезд". В конце 2020 года зоозащитниками там были обнаружены мертвые собаки и щенки. Служба ветеринарии Иркутской области по согласованию с прокуратурой провела выездную проверку, после которой приют в Карлуке было предписано закрыть.
https://ria.ru/20211027/sobaki-1756319585.html
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иркутский район
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происшествия, иркутский район, иркутская область
В Иркутской области нашли мертвых собак в мешках для мусора
Иркутская прокуратура ведет проверку по сообщению о мертвых собаках в мешках для мусора