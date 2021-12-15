https://ria.ru/20211215/sobaki-1763843720.html

В Иркутской области нашли мертвых собак в мешках для мусора

В Иркутской области нашли мертвых собак в мешках для мусора - РИА Новости, 15.12.2021

В Иркутской области нашли мертвых собак в мешках для мусора

Проверка начата в Иркутском районе, где обнаружены мертвые собаки, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:25

2021-12-15T14:25

2021-12-15T14:25

происшествия

иркутский район

иркутская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg

ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Проверка начата в Иркутском районе, где обнаружены мертвые собаки, сообщает Иркутская областная прокуратура."Прокуратурой Иркутского района организована проверка в связи с поступившим сообщением об обнаружении трупов собак в деревне Карлук", - говорится в сообщении.На место происшествия выезжал заместитель прокурора района и следственно-оперативная группа отдела полиции. Причина гибели животных будет установлена экспертами.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как жители поселка вынимают из мусорных баков мешки с трупами животных.Ранее в Карлуке находился приют для бездомных животных "Пять звезд". В конце 2020 года зоозащитниками там были обнаружены мертвые собаки и щенки. Служба ветеринарии Иркутской области по согласованию с прокуратурой провела выездную проверку, после которой приют в Карлуке было предписано закрыть.

https://ria.ru/20211027/sobaki-1756319585.html

https://ria.ru/20210707/strelba-1740161943.html

иркутский район

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутский район, иркутская область