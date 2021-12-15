https://ria.ru/20211215/smert-1763851797.html

Восемнадцатилетний парень умер после тренировки по боксу

Мужчина умер после тренировки в фитнес-клубе на западе Москвы - РИА Новости, 15.12.2021

Восемнадцатилетний парень умер после тренировки по боксу

Мужчина потерял сознание во время тренировки в московском фитнес-клубе и позднее умер в больнице, сообщила АГН "Москва" старший помощник руководителя Главного... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:54

2021-12-15T14:54

2021-12-15T17:12

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Мужчина потерял сознание во время тренировки в московском фитнес-клубе и позднее умер в больнице, сообщила АГН "Москва" старший помощник руководителя Главного следственного управления столичного СК Юлия Иванова.Инцидент произошел 15 декабря. По информации следствия, молодому человеку 2003 года рождения стало плохо во время занятий спортом."Очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь, юноша был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, скончался", — цитирует агентство представителя Следственного комитета.Идет проверка. По предварительным данным, мужчина умер от острой сердечной недостаточности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://rsport.ria.ru/20210604/badminton-1735589598.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова