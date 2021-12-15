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Восемнадцатилетний парень умер после тренировки по боксу
Мужчина умер после тренировки в фитнес-клубе на западе Москвы - РИА Новости, 15.12.2021
Восемнадцатилетний парень умер после тренировки по боксу
Мужчина потерял сознание во время тренировки в московском фитнес-клубе и позднее умер в больнице, сообщила АГН "Москва" старший помощник руководителя Главного... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:54
2021-12-15T14:54
2021-12-15T17:12
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Мужчина потерял сознание во время тренировки в московском фитнес-клубе и позднее умер в больнице, сообщила АГН "Москва" старший помощник руководителя Главного следственного управления столичного СК Юлия Иванова.Инцидент произошел 15 декабря. По информации следствия, молодому человеку 2003 года рождения стало плохо во время занятий спортом."Очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь, юноша был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, скончался", — цитирует агентство представителя Следственного комитета.Идет проверка. По предварительным данным, мужчина умер от острой сердечной недостаточности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
14:54 15.12.2021 (обновлено: 17:12 15.12.2021)
Мужчина умер после тренировки в фитнес-клубе на западе Москвы
В Москве 18-летний мужчина умер после тренировки в фитнес-клубе