https://ria.ru/20211215/skripali-1763773266.html

Нарышкин напомнил о мнимых отравлениях экс-сотрудников российской разведки

Нарышкин напомнил о мнимых отравлениях экс-сотрудников российской разведки - РИА Новости, 15.12.2021

Нарышкин напомнил о мнимых отравлениях экс-сотрудников российской разведки

Недружественные России силы на фоне обострений между РФ и Западом все чаще играют на страхах наподобие "дела Скрипалей", но тем, кто интересуется подобными... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T08:14

2021-12-15T08:14

2021-12-15T08:15

сергей нарышкин

главное разведывательное управление рф

сергей скрипаль

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Недружественные России силы на фоне обострений между РФ и Западом все чаще играют на страхах наподобие "дела Скрипалей", но тем, кто интересуется подобными "спецоперациями", было бы поинтереснее заняться разгадыванием такого рода политических интриг противников Москвы, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Известно, что Скрипаль – далеко не первый в ряду изменников, в мнимом отравлении которых обвиняют российские спецслужбы", - отметил Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.Нарышкин привел пример Олега Гордиевского, "возомнившего себя жертвой покушений со стороны российской разведки, невзирая на отрицательное заключение по этому вопросу британской полиции". "Убойной силе наших ядов в 2018 году безуспешно пытались приписать смерть другого перебежчика – Владимира Пасечника, спустя 17 лет после того, как он скончался от инсульта", - добавил Нарышкин.Директор СВР пояснил, почему на Западе поднимается тема якобы отравлений предателей из числа бывших сотрудников российской разведки."На фоне обострения противоречий между Россией и Западом откровенно недружественные нам силы всё чаще играют на этих болезненных страхах", - сказал Нарышкин."Пожалуй, я бы рекомендовал всем тем, кто живо интересуется "тайными спецоперациями", заняться разгадыванием такого рода политических интриг наших противников. Это будет поинтереснее проведения псевдоисторических параллелей", - отметил глава СВР.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. 4 июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули – выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.Олег Гордиевский - бывший полковник КГБ СССР. С 1974 по 1985 год работал на британскую разведку. С января 1985 года исполнял обязанности резидента внешней разведки Комитета госбезопасности в Лондоне. Попав под подозрение со стороны КГБ, Гордиевский с помощью британцев бежал из СССР. В 1985 году Военная коллегия Верховного суда СССР заочно приговорила Гордиевского к смертной казни за измену Родине. Приговор не был отменен и после распада Советского Союза.

https://ria.ru/20201201/skripal-1587188587.html

https://ria.ru/20211118/sterdzhes-1759720968.html

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сергей нарышкин, главное разведывательное управление рф, сергей скрипаль, россия