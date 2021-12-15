https://ria.ru/20211215/shtraf-1763823606.html

Верховный суд вдвое снизил штраф за празднование дня города в пандемию

Верховный суд вдвое снизил штраф за празднование дня города в пандемию - РИА Новости, 15.12.2021

Верховный суд вдвое снизил штраф за празднование дня города в пандемию

Верховный суд РФ вдвое снизил штраф, назначенный администрации закрытого поселка Звездный Пермского края за празднование дня города в разгар пандемии... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:56

2021-12-15T12:56

2021-12-15T12:56

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ вдвое снизил штраф, назначенный администрации закрытого поселка Звездный Пермского края за празднование дня города в разгар пандемии коронавируса, сказано в постановлении судебной коллегии.Там отмечается, что в июне 2020 года власти города провели День Звездного, хотя указом губернатора были запрещены любые массовые мероприятия численностью более 5 человек.Суд признал администрацию виновной по части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и оштрафовал на 300 тысяч рублей.Чиновники дошли до Верховного суда РФ, настаивая, что никакого праздника не было. Суд не поверил этим доводам, указав, что есть протокол Роспотребнадзора, рапорта сотрудников полиции и фотографии. Но обратил внимание на неправильную квалификацию правонарушения."За нарушение правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации... юридические лица подлежат привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса", - решил суд.Он переквалифицировал дело и назначил штраф 150 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211215/maski-1763805771.html

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общество, пермский край, верховный суд рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии