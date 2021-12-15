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Канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией
Канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией - РИА Новости, 15.12.2021
Канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией
Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, но это не следует понимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина, заявил канцлер Олаф Шольц. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:27
2021-12-15T13:42
в мире
германия
олаф шольц
россия
программа ес "восточное партнерство"
республика крым
донбасс
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БЕРЛИН, 15 дек — РИА Новости. Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, но это не следует понимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина, заявил канцлер Олаф Шольц.При этом политик отметил, что в ЕС может быть только общая "восточная политика", основанная на принципах европейского права и мирного порядка, обязательства по соблюдению которых взяла на себя и Москва.Аналогичный единый подход канцлер Германии анонсировал и в оценке ситуации на границе между Россией и Украиной."Мы проведем интенсивные консультации в этой связи на саммите ЕС и сегодняшнем саммите "Восточного партнерства". &lt;…&gt; Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем здесь говорить с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками в один голос", — заявил Шольц.В последнее время в Киеве и на Западе поднялась новая волна обвинений в том, что Россия готовит вторжение на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.Россия также неоднократно заявляла, что готова к диалогу и сотрудничеству с западными странами.
https://ria.ru/20211215/ukraina-1763740267.html
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германия
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в мире, германия, олаф шольц, россия, программа ес "восточное партнерство", республика крым, донбасс
12:27 15.12.2021 (обновлено: 13:42 15.12.2021)
 
Канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией

Канцлер Германии Шольц заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией

© REUTERS / Michele TantussiКанцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Michele Tantussi
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БЕРЛИН, 15 дек — РИА Новости. Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, но это не следует понимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина, заявил канцлер Олаф Шольц.

"Мы <...> должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью "нормандского процесса", — сказал он, выступая в бундестаге.

При этом политик отметил, что в ЕС может быть только общая "восточная политика", основанная на принципах европейского права и мирного порядка, обязательства по соблюдению которых взяла на себя и Москва.
Аналогичный единый подход канцлер Германии анонсировал и в оценке ситуации на границе между Россией и Украиной.
"Мы проведем интенсивные консультации в этой связи на саммите ЕС и сегодняшнем саммите "Восточного партнерства". <…> Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем здесь говорить с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками в один голос", — заявил Шольц.
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Россия также неоднократно заявляла, что готова к диалогу и сотрудничеству с западными странами.
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