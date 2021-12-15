https://ria.ru/20211215/sholts-1763816637.html

Канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией

Канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией - РИА Новости, 15.12.2021

Канцлер Германии заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией

Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, но это не следует понимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина, заявил канцлер Олаф Шольц. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:27

2021-12-15T12:27

2021-12-15T13:42

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германия

олаф шольц

россия

программа ес "восточное партнерство"

республика крым

донбасс

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БЕРЛИН, 15 дек — РИА Новости. Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, но это не следует понимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина, заявил канцлер Олаф Шольц.При этом политик отметил, что в ЕС может быть только общая "восточная политика", основанная на принципах европейского права и мирного порядка, обязательства по соблюдению которых взяла на себя и Москва.Аналогичный единый подход канцлер Германии анонсировал и в оценке ситуации на границе между Россией и Украиной."Мы проведем интенсивные консультации в этой связи на саммите ЕС и сегодняшнем саммите "Восточного партнерства". <…> Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем здесь говорить с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками в один голос", — заявил Шольц.В последнее время в Киеве и на Западе поднялась новая волна обвинений в том, что Россия готовит вторжение на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.Россия также неоднократно заявляла, что готова к диалогу и сотрудничеству с западными странами.

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763740267.html

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763537715.html

германия

россия

республика крым

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в мире, германия, олаф шольц, россия, программа ес "восточное партнерство", республика крым, донбасс