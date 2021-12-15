https://ria.ru/20211215/shestun-1763918752.html

Суд отменил решение о постановке Шестуна на учет как склонного к побегу

Суд отменил решение о постановке Шестуна на учет как склонного к побегу - РИА Новости, 15.12.2021

Суд отменил решение о постановке Шестуна на учет как склонного к побегу

Тверской областной суд частично удовлетворил жалобу бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, признав незаконным его постановку на учет РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T18:11

2021-12-15T18:11

2021-12-15T18:59

тверская область

происшествия

серпуховский район

московская область (подмосковье)

тверской областной суд

александр шестун

россия

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РЯЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Тверской областной суд частично удовлетворил жалобу бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, признав незаконным его постановку на учет как склонного к побегу, сообщили РИА Новости в суде."Апелляционная жалоба Шестуна Александра Вячеславовича удовлетворена частично", - заявили в суде.Как уточнила собеседница агентства, "признано незаконным и отменено решение ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области... о постановке осужденного... на профилактический учет как склонного к совершению побега". Также незаконными признаны действия должностных лиц "по проведению в ночь с 11 мая 2021 года на 12 мая 2021 года проверок" и бездействие, выразившееся в ненаправлении ответа на адвокатский запрос. В остальной части решение "оставлено без изменения".Пресс-секретарь осужденного Влада Русина отметила РИА Новости, что из-за статуса склонного к побегу Шестуна регулярно будили по ночам и проверяли.В сентябре Бежецкий межрайонный суд Тверской области отказал Шестуну в удовлетворении иска. Как указано в решении, опубликованном на сайте суда, он просил признать незаконными решения ИК-6 о постановке его на учет как склонного к побегу, о наложении взысканий в виде водворения в ШИЗО, о проведении ночных проверок, также незаконным он просил признать бездействие должностных лиц, выразившееся в ненаправлении ответа на адвокатский запрос. Это решение было оспорено в Тверском областном суде.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд признал приговор законным. Шестун не признал вину во вменяемых преступлениях, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки

https://ria.ru/20210819/delo-1746323705.html

https://ria.ru/20210601/shestun-1735116118.html

https://ria.ru/20211215/khakhaleva-1763867744.html

тверская область

серпуховский район

московская область (подмосковье)

россия

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