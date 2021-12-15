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"Контейнер" станет первым российским сериалом на Apple TV+
"Контейнер" станет первым российским сериалом на Apple TV+ - РИА Новости, 15.12.2021
"Контейнер" станет первым российским сериалом на Apple TV+
Сериал "Контейнер" выйдет на Apple TV+. Он станет первым российским проектом, который покажут на этой платформе, сообщили в пресс-службе стриминга. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T03:13
2021-12-15T03:13
2021-12-15T03:13
культура
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филипп янковский
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сериал "Контейнер" выйдет на Apple TV+. Он станет первым российским проектом, который покажут на этой платформе, сообщили в пресс-службе стриминга. В пресс-службе отмечают, что в расширяющейся линейке сервиса представлены такие шоу, как "Тегеран" (лауреат премии International Emmy в номинации "Лучший драматический сериал"), "Доктор Брейн" производства Южной Кореи, "Мастера воздуха" Стивена Спилберга и Тома Хэнкса и другие.В российском многосерийном триллере рассказывают о Саше. Она зарабатывает на жизнь при помощи суррогатного материнства и соглашается переехать в дом богатой пары, для которой вынашивает ребенка. Хотя главную героиню воспринимают лишь как "биологический контейнер", Саша видит, какие тайны скрывают жильцы роскошного коттеджа, и держит в секрете свою.В России и странах СНГ "Контейнер" вышел 9 сентября 2021 года на видеосервисе START. Главные роли в сериале исполнили Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина, Артем Быстров и другие.Режиссером проекта тал Максим Свешников ("Елки лохматые").
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стивен спилберг, филипп янковский, южная корея, оксана акиньшина, apple, снг, новости культуры, кино и сериалы, россия
"Контейнер" станет первым российским сериалом на Apple TV+
"Контейнер" станет первым российским сериалом на платформе Apple TV+
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сериал "Контейнер" выйдет на Apple TV+. Он станет первым российским проектом, который покажут на этой платформе, сообщили в пресс-службе стриминга.
"Apple TV+ объявляет о том, что сериал "Контейнер" станет первым российским проектом Apple Originals – его мировая премьера состоится на стриминговом сервисе весной 2022 года", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что в расширяющейся линейке сервиса представлены такие шоу, как "Тегеран" (лауреат премии International Emmy в номинации "Лучший драматический сериал"), "Доктор Брейн" производства Южной Кореи, "Мастера воздуха" Стивена Спилберга и Тома Хэнкса и другие.
В российском многосерийном триллере рассказывают о Саше. Она зарабатывает на жизнь при помощи суррогатного материнства и соглашается переехать в дом богатой пары, для которой вынашивает ребенка. Хотя главную героиню воспринимают лишь как "биологический контейнер", Саша видит, какие тайны скрывают жильцы роскошного коттеджа, и держит в секрете свою.
В России и странах СНГ "Контейнер" вышел 9 сентября 2021 года на видеосервисе START. Главные роли в сериале исполнили Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина, Артем Быстров и другие.
Режиссером проекта тал Максим Свешников ("Елки лохматые").