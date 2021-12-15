https://ria.ru/20211215/serial-1763618782.html

"Контейнер" станет первым российским сериалом на Apple TV+

"Контейнер" станет первым российским сериалом на Apple TV+ - РИА Новости, 15.12.2021

"Контейнер" станет первым российским сериалом на Apple TV+

Сериал "Контейнер" выйдет на Apple TV+. Он станет первым российским проектом, который покажут на этой платформе, сообщили в пресс-службе стриминга. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T03:13

2021-12-15T03:13

2021-12-15T03:13

культура

стивен спилберг

филипп янковский

южная корея

оксана акиньшина

apple

снг

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729311123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acdd08946d821e4f41a7977ef7a2a842.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сериал "Контейнер" выйдет на Apple TV+. Он станет первым российским проектом, который покажут на этой платформе, сообщили в пресс-службе стриминга. В пресс-службе отмечают, что в расширяющейся линейке сервиса представлены такие шоу, как "Тегеран" (лауреат премии International Emmy в номинации "Лучший драматический сериал"), "Доктор Брейн" производства Южной Кореи, "Мастера воздуха" Стивена Спилберга и Тома Хэнкса и другие.В российском многосерийном триллере рассказывают о Саше. Она зарабатывает на жизнь при помощи суррогатного материнства и соглашается переехать в дом богатой пары, для которой вынашивает ребенка. Хотя главную героиню воспринимают лишь как "биологический контейнер", Саша видит, какие тайны скрывают жильцы роскошного коттеджа, и держит в секрете свою.В России и странах СНГ "Контейнер" вышел 9 сентября 2021 года на видеосервисе START. Главные роли в сериале исполнили Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина, Артем Быстров и другие.Режиссером проекта тал Максим Свешников ("Елки лохматые").

https://ria.ru/20211214/serialy-1763524148.html

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стивен спилберг, филипп янковский, южная корея, оксана акиньшина, apple, снг, новости культуры, кино и сериалы, россия