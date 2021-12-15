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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211215/serial-1763618782.html
"Контейнер" станет первым российским сериалом на Apple TV+
"Контейнер" станет первым российским сериалом на Apple TV+ - РИА Новости, 15.12.2021
"Контейнер" станет первым российским сериалом на Apple TV+
Сериал "Контейнер" выйдет на Apple TV+. Он станет первым российским проектом, который покажут на этой платформе, сообщили в пресс-службе стриминга. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T03:13
2021-12-15T03:13
культура
стивен спилберг
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южная корея
оксана акиньшина
apple
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новости культуры
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сериал "Контейнер" выйдет на Apple TV+. Он станет первым российским проектом, который покажут на этой платформе, сообщили в пресс-службе стриминга. В пресс-службе отмечают, что в расширяющейся линейке сервиса представлены такие шоу, как "Тегеран" (лауреат премии International Emmy в номинации "Лучший драматический сериал"), "Доктор Брейн" производства Южной Кореи, "Мастера воздуха" Стивена Спилберга и Тома Хэнкса и другие.В российском многосерийном триллере рассказывают о Саше. Она зарабатывает на жизнь при помощи суррогатного материнства и соглашается переехать в дом богатой пары, для которой вынашивает ребенка. Хотя главную героиню воспринимают лишь как "биологический контейнер", Саша видит, какие тайны скрывают жильцы роскошного коттеджа, и держит в секрете свою.В России и странах СНГ "Контейнер" вышел 9 сентября 2021 года на видеосервисе START. Главные роли в сериале исполнили Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина, Артем Быстров и другие.Режиссером проекта тал Максим Свешников ("Елки лохматые").
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стивен спилберг, филипп янковский, южная корея, оксана акиньшина, apple, снг, новости культуры, кино и сериалы, россия
03:13 15.12.2021
 
"Контейнер" станет первым российским сериалом на Apple TV+

"Контейнер" станет первым российским сериалом на платформе Apple TV+

© START (2021-...)Кадр из сериала "Контейнер"
Кадр из сериала Контейнер
© START (2021-...)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сериал "Контейнер" выйдет на Apple TV+. Он станет первым российским проектом, который покажут на этой платформе, сообщили в пресс-службе стриминга.

"Apple TV+ объявляет о том, что сериал "Контейнер" станет первым российским проектом Apple Originals – его мировая премьера состоится на стриминговом сервисе весной 2022 года", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в расширяющейся линейке сервиса представлены такие шоу, как "Тегеран" (лауреат премии International Emmy в номинации "Лучший драматический сериал"), "Доктор Брейн" производства Южной Кореи, "Мастера воздуха" Стивена Спилберга и Тома Хэнкса и другие.
В российском многосерийном триллере рассказывают о Саше. Она зарабатывает на жизнь при помощи суррогатного материнства и соглашается переехать в дом богатой пары, для которой вынашивает ребенка. Хотя главную героиню воспринимают лишь как "биологический контейнер", Саша видит, какие тайны скрывают жильцы роскошного коттеджа, и держит в секрете свою.
В России и странах СНГ "Контейнер" вышел 9 сентября 2021 года на видеосервисе START. Главные роли в сериале исполнили Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина, Артем Быстров и другие.
Режиссером проекта тал Максим Свешников ("Елки лохматые").
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