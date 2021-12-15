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В работе Amazon и Twitch произошел глобальный сбой
В работе Amazon и Twitch произошел глобальный сбой - РИА Новости, 15.12.2021
В работе Amazon и Twitch произошел глобальный сбой
Пользователи сервисов Amazon и принадлежащей компании стриминговой платформы Twitch из ряда стран сообщают о сбоях в их работе, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:13
2021-12-15T19:14
в мире
технологии
amazon.com, inc.
netflix
facebook
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пользователи сервисов Amazon и принадлежащей компании стриминговой платформы Twitch из ряда стран сообщают о сбоях в их работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе произошел примерно в 18.06 мск. По данным Downdetector, на работу Amazon и принадлежащих ей площадок жалуются пользователи из США, Великобритании, Канады, Германии, Франции и Испании. О неполадках в работе Twitch также сообщают пользователи из России.Наибольшее количество пользователей Amazon, Amazon Web Services и Twitch жалуются на работу сайтов и соединение с сервером. Отдельно у Amazon наблюдаются проблемы с оплатой и подтверждением заказов и работой приложения.На фоне масштабных сбоев сервисов Amazon наблюдаются неполадки и в работе DoorDash, Facebook, Netflix, Zoom и Electronic Arts.Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на прямых трансляциях компьютерных игр и киберспортивных соревнований. Владельцем Twitch является американская компания Amazon.
https://ria.ru/20211215/whatsapp-1763832435.html
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в мире, технологии, amazon.com, inc., netflix, facebook, россия
19:13 15.12.2021 (обновлено: 19:14 15.12.2021)
 
В работе Amazon и Twitch произошел глобальный сбой

Downdetector: пользователи Amazon и Twitch пожаловались на сбои в работе сервисов

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Fotolia / kantver
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пользователи сервисов Amazon и принадлежащей компании стриминговой платформы Twitch из ряда стран сообщают о сбоях в их работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой в работе произошел примерно в 18.06 мск. По данным Downdetector, на работу Amazon и принадлежащих ей площадок жалуются пользователи из США, Великобритании, Канады, Германии, Франции и Испании. О неполадках в работе Twitch также сообщают пользователи из России.
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Наибольшее количество пользователей Amazon, Amazon Web Services и Twitch жалуются на работу сайтов и соединение с сервером. Отдельно у Amazon наблюдаются проблемы с оплатой и подтверждением заказов и работой приложения.
На фоне масштабных сбоев сервисов Amazon наблюдаются неполадки и в работе DoorDash, Facebook, Netflix, Zoom и Electronic Arts.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на прямых трансляциях компьютерных игр и киберспортивных соревнований. Владельцем Twitch является американская компания Amazon.
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