https://ria.ru/20211215/sboy-1763932717.html

В работе Amazon и Twitch произошел глобальный сбой

В работе Amazon и Twitch произошел глобальный сбой - РИА Новости, 15.12.2021

В работе Amazon и Twitch произошел глобальный сбой

Пользователи сервисов Amazon и принадлежащей компании стриминговой платформы Twitch из ряда стран сообщают о сбоях в их работе, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T19:13

2021-12-15T19:13

2021-12-15T19:14

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пользователи сервисов Amazon и принадлежащей компании стриминговой платформы Twitch из ряда стран сообщают о сбоях в их работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе произошел примерно в 18.06 мск. По данным Downdetector, на работу Amazon и принадлежащих ей площадок жалуются пользователи из США, Великобритании, Канады, Германии, Франции и Испании. О неполадках в работе Twitch также сообщают пользователи из России.Наибольшее количество пользователей Amazon, Amazon Web Services и Twitch жалуются на работу сайтов и соединение с сервером. Отдельно у Amazon наблюдаются проблемы с оплатой и подтверждением заказов и работой приложения.На фоне масштабных сбоев сервисов Amazon наблюдаются неполадки и в работе DoorDash, Facebook, Netflix, Zoom и Electronic Arts.Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на прямых трансляциях компьютерных игр и киберспортивных соревнований. Владельцем Twitch является американская компания Amazon.

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в мире, технологии, amazon.com, inc., netflix, facebook, россия