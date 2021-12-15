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Bloomberg: несколько крупных стран ЕС не поддерживают санкции против России
Bloomberg: несколько крупных стран ЕС не поддерживают санкции против России - РИА Новости, 15.12.2021
Bloomberg: несколько крупных стран ЕС не поддерживают санкции против России
Некоторые крупные государства Евросоюза выступают против введения антироссийских санкций из-за якобы готовящегося нападения на Украину, сообщает агентство... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:34
2021-12-15T17:48
в мире
германия
франция
евросоюз
россия
украина
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Некоторые крупные государства Евросоюза выступают против введения антироссийских санкций из-за якобы готовящегося нападения на Украину, сообщает агентство Bloomberg."Германия, Франция, Италия и Испания сейчас хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой до того, как будут изложены детали болезненных экономических ограничений (на случай "вторжения" России. — Прим. ред.)", — говорится в материале. В то же время другие европейские страны считают, что поддержка идеи новых мер "поможет эффективнее сдерживать" Россию. Агентство отмечает, что такое разделение мнений в Брюсселе представляет угрозу для противодействия США и их союзников Москве. Некоторые члены ЕС и вовсе не разделяют убежденности Вашингтона в том, что российские власти планируют эскалацию, и предполагают, что те могут использовать наращивание сил в качестве "тактики давления".В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению.ЕС и США пригрозили ужесточить санкции против Москвы, если та все-таки пойдет на этот шаг, но каких-либо конкретных проектов новых ограничительных мер пока нет.Седьмого декабря президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден пообщались по видеосвязи. Как сообщал Белый дом, американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации.Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.
https://ria.ru/20211212/ukraina-1763338987.html
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в мире, германия, франция, евросоюз, россия, украина
11:34 15.12.2021 (обновлено: 17:48 15.12.2021)
 
Bloomberg: несколько крупных стран ЕС не поддерживают санкции против России

Bloomberg: несколько крупных стран Евросоюза не поддерживают санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Некоторые крупные государства Евросоюза выступают против введения антироссийских санкций из-за якобы готовящегося нападения на Украину, сообщает агентство Bloomberg.
"Германия, Франция, Италия и Испания сейчас хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой до того, как будут изложены детали болезненных экономических ограничений (на случай "вторжения" России. — Прим. ред.)", — говорится в материале.
В то же время другие европейские страны считают, что поддержка идеи новых мер "поможет эффективнее сдерживать" Россию. Агентство отмечает, что такое разделение мнений в Брюсселе представляет угрозу для противодействия США и их союзников Москве. Некоторые члены ЕС и вовсе не разделяют убежденности Вашингтона в том, что российские власти планируют эскалацию, и предполагают, что те могут использовать наращивание сил в качестве "тактики давления".
Онлайн саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря, 13:40
В Кремле ответили на вопрос о "вторжении" России на Украину
В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению.
ЕС и США пригрозили ужесточить санкции против Москвы, если та все-таки пойдет на этот шаг, но каких-либо конкретных проектов новых ограничительных мер пока нет.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 18:29
США ограничены в возможностях сдержать "вторжение" России, заявила Нуланд
Седьмого декабря президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден пообщались по видеосвязи. Как сообщал Белый дом, американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации.
Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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