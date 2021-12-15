https://ria.ru/20211215/sanktsii-1763801699.html

Bloomberg: несколько крупных стран ЕС не поддерживают санкции против России

Bloomberg: несколько крупных стран ЕС не поддерживают санкции против России - РИА Новости, 15.12.2021

Bloomberg: несколько крупных стран ЕС не поддерживают санкции против России

Некоторые крупные государства Евросоюза выступают против введения антироссийских санкций из-за якобы готовящегося нападения на Украину, сообщает агентство... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:34

2021-12-15T11:34

2021-12-15T17:48

в мире

германия

франция

евросоюз

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755668578_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_fe5a616723243443b0885e9dc077e086.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Некоторые крупные государства Евросоюза выступают против введения антироссийских санкций из-за якобы готовящегося нападения на Украину, сообщает агентство Bloomberg."Германия, Франция, Италия и Испания сейчас хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой до того, как будут изложены детали болезненных экономических ограничений (на случай "вторжения" России. — Прим. ред.)", — говорится в материале. В то же время другие европейские страны считают, что поддержка идеи новых мер "поможет эффективнее сдерживать" Россию. Агентство отмечает, что такое разделение мнений в Брюсселе представляет угрозу для противодействия США и их союзников Москве. Некоторые члены ЕС и вовсе не разделяют убежденности Вашингтона в том, что российские власти планируют эскалацию, и предполагают, что те могут использовать наращивание сил в качестве "тактики давления".В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению.ЕС и США пригрозили ужесточить санкции против Москвы, если та все-таки пойдет на этот шаг, но каких-либо конкретных проектов новых ограничительных мер пока нет.Седьмого декабря президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден пообщались по видеосвязи. Как сообщал Белый дом, американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации.Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.

https://ria.ru/20211212/ukraina-1763338987.html

https://ria.ru/20211207/ssha-1762628740.html

германия

франция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, франция, евросоюз, россия, украина