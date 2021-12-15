https://ria.ru/20211215/rubl-1763759647.html
Кто ослабляет курс рубля
Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля - РИА Новости, 15.12.2021
Кто ослабляет курс рубля
Слабый рубль делает российские товары на мировом рынке дешевле, а значит привлекательнее, поэтому стране не всегда выгоден сильный рубль, рассказал агентству... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T01:16
2021-12-15T01:16
2021-12-15T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
совкомбанк
михаил васильев
россия
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Слабый рубль делает российские товары на мировом рынке дешевле, а значит привлекательнее, поэтому стране не всегда выгоден сильный рубль, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Если рубль сильно укрепляется, начинают падать доходы бюджета, из-за чего стране приходится сокращать свои расходы, в том числе и социальные выплаты, отмечает он.Ещё одним негативным фактором укрепления рубля может стать избыточный приток спекулятивного капитала в страну, который повышает волатильность валютного рынка, добавляет Васильев.
https://ria.ru/20211210/rubl-1763047704.html
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экономика, рубль, совкомбанк, михаил васильев, россия
Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
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