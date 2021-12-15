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День радиотехнических войск Воздушно-космических сил России

День радиотехнических войск Воздушно-космических сил России - РИА Новости, 15.12.2021

День радиотехнических войск Воздушно-космических сил России

15 декабря в Вооруженных Силах России отмечается день образования радиотехнических войск (РТВ), являющихся родом войск Воздушно-космических сил (ВКС). РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T04:03

2021-12-15T04:03

2021-12-15T04:03

справки

россия

день радиотехнических войск воздушно-космических сил россии

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15 декабря в Вооруженных Силах России отмечается день образования радиотехнических войск (РТВ), являющихся родом войск Воздушно-космических сил (ВКС). Возникновение и развитие РТВ неразрывно связаны с развитием военной авиации. Еще в Первой мировой войне (1914-1918) с появлением авиации была создана противовоздушная оборона (ПВО). Интересы ПВО потребовали образования особой службы разведки воздушной обстановки, на которую возлагалось наблюдение за появлением авиации противника и оповещение войск ПВО и гражданского населения о воздушной опасности. Эта служба начала создаваться в середине 1915 года в виде наблюдательных постов (вахт) на фронтах действующей армии. В дальнейшем при организации противовоздушной обороны основные усилия сосредотачивались на прикрытии важнейших объектов, таких как столицы, военно-морские базы, крупные железнодорожные узлы и другие объекты. В 1928 году посты были объединены в службу воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). До конца 1930-х годов посты ВНОС оснащались простейшими оптическими приборами, в 1940 году на вооружение приняли первую радиолокационную станцию (РЛС) РУС-2. В 1942 году в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945) в войска поступили станции с более высокими характеристиками. Обнаружение воздушных целей с помощью РЛС становилось основным способом разведки воздушного противника. Понимая, какую опасность для ударной авиации создают радиолокационные станции, враг уже в те годы выделял для их уничтожения значительные силы. Начавшаяся в 1946 году холодная война поставила задачу раннего обнаружения самолетов вероятного противника в ранг одной из важнейших государственных задач, так как резко возросла интенсивность разведывательной деятельности со стороны США и их союзников. Служба ВНОС по решению правительства должна была строиться как единая система на всей территории страны с подчинением командующему войсками ПВО страны. Поэтому 15 декабря 1951 года вышло постановление Совета Министров СССР "О создании службы раннего обнаружения самолетов воздушного противника" на базе войск ВНОС и радиолокационной службы истребительной авиации ПВО.Этот день и считается днем образования радиотехнических войск. В 1952 году все наземные средства разведки были объединены, что позволило приступить к созданию единой радиолокационной системы, предназначенной для ведения разведки воздушного пространства, оповещения и радиолокационного обеспечения истребительной авиации и других родов войск. Первые радиолокационные станции, стоящие на вооружении РТВ, были способны обнаруживать цели на удалении 35 километров на высоте одной тысячи метров, и на удалении около 100 километров на высоте более восьми тысяч метров. В конце 1950-х годов в подразделения РТВ начали поступать автоматизированные системы управления. 1960-е годы характеризовались бурным развитием РТВ, тогда за короткий временной период было разработано и принято на вооружение более 10 типов РЛС и наземных высотомеров. До конца 1970-х годов продолжалось внедрение в войска новой техники, в первую очередь автоматизированных систем управления.Наиболее значимыми для РТВ стали 1980-е годы, когда происходили качественные изменения в оснащении войск. В части поступали мощные радиолокационные комплексы и станции, вобравшие в себя лучшие достижения ученых в области радиотехники и информатики. Осваивались средства автоматизации нового поколения, существенным отличием которых от предшественников явилось значительное расширение круга решаемых задач и объема обрабатываемой информации о воздушной обстановке. Массовое поступление средств автоматизации позволило создать автоматизированные радиолокационные системы в масштабах соединений и объединений войск ПВО, что обеспечивало ведение радиолокационной разведки на всех направлениях.Радиолокационное поле, созданное на территории Советского Союза, давало возможность практически в любой точке осуществлять непрерывное сопровождение летательных аппаратов. Процесс распада Советского Союза и последовавшие за ним события заметно ослабили Войска противовоздушной обороны. В связи с расформированием большого количества радиотехнических частей исчезло сплошное радиолокационное поле над территорией государства. Была значительно ослаблена и общая система противовоздушной обороны страны. Однако в течение последующих лет остроту ситуации удалось несколько смягчить. В 1994 году в Российской Федерации была создана Федеральная система разведки и контроля воздушного пространства, которая включает радиолокационные системы как военного, так и гражданского назначения. Она объединила радиолокационные системы и средства войск ПВО, Департамента воздушного транспорта, Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-морского флота (ВМФ) через систему автоматизации. Основу этой системы составили радиолокационные войска. В дальнейшем в рамках реорганизации Вооруженных Сил России в соответствии с указом президента страны к 1 января 1999 года произошло слияние Войск ПВО и ВВС в один вид Вооруженных Сил РФ – Военно-воздушные силы. Подразделения, решавшие родственные задачи, были объединены, и на основе радиотехнических войск сложилась единая система радиолокационной разведки и радиолокационного обеспечения. В 2015 году в результате объединения Военно-воздушных сил и войск Воздушно-космической обороны были сформированы Воздушно-космические силы России. С 1 августа 2015 года радиотехнические войска находятся в составе ВКС. Основным вооружением РТВ являются РЛС, комплексы средств автоматизации и средства связи. РТВ являются основным источником радиолокационной информации о воздушной обстановке. Они ведут радиолокационную разведку и обеспечивают радиолокационной информацией боевые расчеты вышестоящих командных пунктов и командных пунктов соединений, воинских частей и подразделений авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы. Все развернутые подразделения и командные пункты соединений и частей радиотехнических войск несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования. Так, в 2020 году дежурными силами РТВ обнаружено и проведено более двух миллионов воздушных объектов, выявлено более тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ, что примерно на 40% больше, чем в 2019 году. Основные направления развития РТВ – совершенствование технической оснащенности воинских частей и подразделений за счет проведения мероприятий по продлению ресурса и модернизации существующей техники и вооружения, освоения вооружения нового парка. Повышение боевых возможностей существующих и появление новых средств воздушно-космического нападения иностранных государств подтолкнули Россию к созданию передового эшелона системы радиолокационной разведки. Уникальная РЛС загоризонтного обнаружения "Контейнер" заступила с 1 декабря 2019 года на боевое дежурство и способна вести оперативно-стратегическую разведку летательных (в том числе гиперзвуковых) аппаратов на удалении более 1500 километров от государственной границы и различных высотах. Станция предназначена для оповещения органов военного управления ВКС Вооруженных Сил РФ о действиях средств воздушно-космического нападения иностранных государств, вскрытия фактов массовых пусков крылатых ракет, полетов авиации всех типов. В настоящее время сформирован первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки. Возможности станции позволяют контролировать воздушное пространство Восточной и большей части Западной и Северной Европы, ряда стран ближневосточного региона, в том числе Сирии. Планы развития системы загоризонтной радиолокации в ближайшей перспективе предусматривают наращивание возможностей контроля воздушного пространства на Южном и Восточном стратегических воздушно-космических направлениях. Ведутся научные исследования возможностей загоризонтного обнаружения воздушных объектов в Арктической зоне.Для оперативного наращивания боевых возможностей РТВ на угрожаемых направлениях в объединениях ВКС формируются мобильные радиотехнические подразделения, каждое из которых способно вести радиолокационную разведку над территорией, сравнимой с Францией или Германией. Продолжается работа по усилению контроля воздушного пространства в Арктической зоне и на востоке страны. Военнослужащие РТВ не только выполняют свои задачи по предназначению на территории России, но исполняли интернациональный долг в Китае и Северной Корее, Вьетнаме и Египте, Сирии и Анголе, на Кубе и в Афганистане и ряде других стран. Они также имеют богатую историю обеспечения приземления отечественных космических аппаратов, в том числе, посадки первого космонавта Земли – Юрия Гагарина, советского космического корабля многоразового использования "Буран". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, день радиотехнических войск воздушно-космических сил россии