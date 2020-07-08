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Генерал рассказал о развитии российских зенитных ракетных войск
Зенитные ракетные войска (ЗРВ) в последнее время развиваются, опережая время, их задачи постоянно усложняются, вооружение непрерывно совершенствуется, отвечая... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T06:09
фрэнсис пауэрс
воздушно-космические силы россии
ближний восток
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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фрэнсис пауэрс, воздушно-космические силы россии, ближний восток, ввс рф, панцирь-с1, зрк с-300, с-400 «триумф», вьетнам, ссср, безопасность

Генерал рассказал о развитии российских зенитных ракетных войск

02:37 08.07.2020 (обновлено: 06:09 08.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Зенитные ракетные войска (ЗРВ) в последнее время развиваются, опережая время, их задачи постоянно усложняются, вооружение непрерывно совершенствуется, отвечая на развитие средств воздушного нападения, в том числе и тех, которые появятся в будущем, заявил в среду РИА Новости экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России генерал-лейтенант Александр Горьков.
Шестьдесят лет назад, 8 июля 1960 года, были основаны Зенитные ракетные войска. В этот день в штат управления главнокомандующего войсками ПВО СССР была введена новая должность – командующий зенитными ракетными войсками ПВО.

"Зенитные ракетные войска, как главный компонент ПВО, непрерывно совершенствуются, отвечая на развитие средств воздушного нападения, а в последнее время развиваются, опережая время. Сегодня угроза перемещается в ближний космос, появляются гиперзвуковые системы, поэтому необходимо вооружение, которые способно с ними бороться", — заявил Горьков.

Войска перевооружаются

Генерал сообщил, что сегодня ЗРВ активно принимают на вооружение новые зенитные ракетные системы средней дальности и дальнего действия С-400, ЗРПК ближнего действия "Панцирь-С (СМ)" и модернизации существующих системы средней дальности С-300ПМ, способные уничтожать различные воздушные цели, в том числе поражать боеголовки баллистических ракет.
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"Современные средства воздушного нападения дают считанные секунды на принятие решения, поэтому для управления ракетным вооружением активно применяются автоматизированные системы управления. Они получают информацию от радиотехнических войск, самолетов и кораблей радиолокационного дозора и наведения, обрабатывают ее и в автоматическом режиме выдают исходные данные для принятия решения в боевой обстановке", — заявил генерал.
Он напомнил, что первое боевое испытание зенитные ракетные части прошли 1 мая 1960 года, когда зенитным ракетным комплексом С-75, стоявшим тогда на вооружении, был сбит самолет-разведчик Lockheed U-2 американского летчика Фрэнсиса Пауэрса в небе над Свердловском (ныне Екатеринбург).

"После этого события зенитно-ракетные части были размещены вдоль маршрута полета самолета-разведчика для прикрытия крупных городов. Дальше системами ПВО прикрыты все крупные города, атомные станции, гидроэлектростанции, плотины, морские порты и силы флота", — рассказал Горьков.

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Эффективны в горячих точках

Генерал отметил, что оружие, которым оснащаются зенитные ракетные войска, показало свою высокую эффективность в десятках горячих точек по всему миру, "пионеры зенитных ракетных систем С-75 во время войны во Вьетнаме, С-125 на Ближнем Востоке в Египте".

"Как самостоятельный род войск, зенитные ракетные войска оформились к концу 1950-х годов и уже в середине 1960-х годов составили основную огневую силу в системе ПВО. Первые зенитные ракетные части в СССР были сформированы в 1952 году. В 1953 году была создана стационарная зенитно-ракетная система противовоздушной обороны Москвы, на вооружении которой система С-25. Тогда же приступили к разработке других систем, в том числе С-75, С-125, С-200 и С-300", — рассказал Горьков.

Генерал напомнил, что в 1998 году войска ПВО и военно-воздушных сил были преобразованы в единый вид Вооруженных сил России — военно-воздушные силы (ВВС), в 2015 году в результате объединения военно-воздушных сил и войск воздушно-космической обороны сформированы воздушно-космические силы России (ВКС).
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Фрэнсис ПауэрсВоздушно-космические силы РоссииБлижний ВостокВВС РФПанцирь-С1ЗРК С-300С-400 «Триумф»ВьетнамСССРБезопасность
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