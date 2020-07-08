Генерал рассказал о развитии российских зенитных ракетных войск

"Зенитные ракетные войска, как главный компонент ПВО, непрерывно совершенствуются, отвечая на развитие средств воздушного нападения, а в последнее время развиваются, опережая время. Сегодня угроза перемещается в ближний космос, появляются гиперзвуковые системы, поэтому необходимо вооружение, которые способно с ними бороться", — заявил Горьков.
Войска перевооружаются
"После этого события зенитно-ракетные части были размещены вдоль маршрута полета самолета-разведчика для прикрытия крупных городов. Дальше системами ПВО прикрыты все крупные города, атомные станции, гидроэлектростанции, плотины, морские порты и силы флота", — рассказал Горьков.
Эффективны в горячих точках
"Как самостоятельный род войск, зенитные ракетные войска оформились к концу 1950-х годов и уже в середине 1960-х годов составили основную огневую силу в системе ПВО. Первые зенитные ракетные части в СССР были сформированы в 1952 году. В 1953 году была создана стационарная зенитно-ракетная система противовоздушной обороны Москвы, на вооружении которой система С-25. Тогда же приступили к разработке других систем, в том числе С-75, С-125, С-200 и С-300", — рассказал Горьков.