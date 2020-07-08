Генерал рассказал о развитии российских зенитных ракетных войск

"Как самостоятельный род войск, зенитные ракетные войска оформились к концу 1950-х годов и уже в середине 1960-х годов составили основную огневую силу в системе ПВО. Первые зенитные ракетные части в СССР были сформированы в 1952 году. В 1953 году была создана стационарная зенитно-ракетная система противовоздушной обороны Москвы, на вооружении которой система С-25. Тогда же приступили к разработке других систем, в том числе С-75, С-125, С-200 и С-300", — рассказал Горьков.