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На Кубани создали региональный штаб родительского контроля в образовании
На Кубани создали региональный штаб родительского контроля в образовании - РИА Новости, 15.12.2021
На Кубани создали региональный штаб родительского контроля в образовании
Региональный штаб родительского общественного контроля в отрасли образования создан в Краснодарском крае, сообщает администрация региона. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:57
2021-12-15T14:57
2021-12-15T14:57
краснодарский край
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семья
краснодарский край
общероссийский народный фронт
национальная родительская ассоциация
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Региональный штаб родительского общественного контроля в отрасли образования создан в Краснодарском крае, сообщает администрация региона.Уточняется, что во вторник с активом штаба встретилась вице-губернатор Кубани по социальным вопросам Анна Минькова."Штаб родительского общественного контроля сформировали по поручению Минпросвещения России. В него вошли 95 человек из всех муниципалитетов. В их числе руководители региональных отделений Общероссийского народного фронта, Национальной родительской ассоциации, Совета отцов, Российского движения школьников, представители родительских сообществ, органов местного самоуправления в сфере образования", - говорится в сообщении.По словам замгубернатора, в Краснодарском крае уже есть хорошая практика работы школьных родительских советов по контролю за качеством бесплатного горячего питания. "В результате жалоб на организацию за год стало значительно меньше", - пояснила Минькова.Главой штаба стала член регионального отделения Национальной родительской ассоциации Анна Харьковская. Анна Минькова предложила ей проработать вопрос привлечения психологов для консультирования родителей, реализации воспитательной функции.Вице-губернатор также призвала сделать все, чтобы региональный штаб родительского общественного контроля в отрасли образования работал качественно. "Взаимодействие между краевым министерством образования, родительским советом и ОНФ было понятным. Для этого министерство должно регламентировать совместную работу", – сказала замгубернатора.Как добавила глава минобрнауки края Елена Воробьева, ведомство открыто для конструктивного диалога с родительской общественностью. "Создание штаба поможет в том числе лучше информировать родителей о том, что происходит в системе образования, обсуждать общественные инициативы", - отметили краевые власти.
https://ria.ru/20211213/odarennye-1763535261.html
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общество, семья, краснодарский край, общероссийский народный фронт, национальная родительская ассоциация, российское движение школьников, россия
На Кубани создали региональный штаб родительского контроля в образовании
В Краснодарском крае создали региональный штаб родительского контроля в образовании
КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости.
Региональный штаб родительского общественного контроля в отрасли образования создан в Краснодарском крае
, сообщает администрация региона.
Уточняется, что во вторник с активом штаба встретилась вице-губернатор Кубани по социальным вопросам Анна Минькова.
"Штаб родительского общественного контроля сформировали по поручению Минпросвещения России
. В него вошли 95 человек из всех муниципалитетов. В их числе руководители региональных отделений Общероссийского народного фронта
, Национальной родительской ассоциации
, Совета отцов, Российского движения школьников
, представители родительских сообществ, органов местного самоуправления в сфере образования", - говорится в сообщении.
По словам замгубернатора, в Краснодарском крае уже есть хорошая практика работы школьных родительских советов по контролю за качеством бесплатного горячего питания. "В результате жалоб на организацию за год стало значительно меньше", - пояснила Минькова.
Главой штаба стала член регионального отделения Национальной родительской ассоциации Анна Харьковская. Анна Минькова предложила ей проработать вопрос привлечения психологов для консультирования родителей, реализации воспитательной функции.
Вице-губернатор также призвала сделать все, чтобы региональный штаб родительского общественного контроля в отрасли образования работал качественно. "Взаимодействие между краевым министерством образования, родительским советом и ОНФ было понятным. Для этого министерство должно регламентировать совместную работу", – сказала замгубернатора.
Как добавила глава минобрнауки края Елена Воробьева, ведомство открыто для конструктивного диалога с родительской общественностью. "Создание штаба поможет в том числе лучше информировать родителей о том, что происходит в системе образования, обсуждать общественные инициативы", - отметили краевые власти.