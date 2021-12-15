https://ria.ru/20211215/razvedka-1763774252.html

СВР готова отвечать головой за идущую к властям информацию, заявил Нарышкин

СВР готова отвечать головой за идущую к властям информацию, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.12.2021

СВР готова отвечать головой за идущую к властям информацию, заявил Нарышкин

Служба внешней разведки РФ поставляет руководству России только ту информацию, за которую готова ручаться самым серьезным образом, заявил директор СВР Сергей... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T08:32

2021-12-15T08:32

2021-12-15T08:32

безопасность

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ поставляет руководству России только ту информацию, за которую готова ручаться самым серьезным образом, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."Могу сказать, что руководство страны по достоинству оценивает результаты работы Службы", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.Однако в своей каждодневной деятельности СВР исходит из того, что доверие – это не спортивная награда, которую можно заполучить раз и навсегда, его необходимо все время подтверждать делом, заставляя сотрудников разведки постоянно действовать на пределе возможностей, отметил Нарышкин."В нашей работе это означает направлять только абсолютно точную, своевременную и полную информацию, за каждое слово в которой Служба готова ручаться головой", - добавил директор СВР.

https://ria.ru/20211215/razvedka-1763773568.html

россия

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безопасность, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия