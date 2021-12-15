https://ria.ru/20211215/rakety-1763902485.html

Америка решила биться с Россией до последнего европейца: болгары выступили против ядерных ракет США в Европе

Болгары высказались о размещении американских ядерных ракет в Европе - РИА Новости, 15.12.2021

Америка решила биться с Россией до последнего европейца: болгары выступили против ядерных ракет США в Европе

Читатели болгарской газеты "Дневник" прокомментировали заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Москва будет вынуждена развернуть ядерные ракеты... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:22

2021-12-15T17:22

2021-12-15T22:16

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Дневник" прокомментировали заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Москва будет вынуждена развернуть ядерные ракеты средней дальности в Европе, если НАТО сделает то же самое.Пользователи поддержали позицию России и выступили против размещения ядерного оружия США в Европе."Американцы будут биться с русскими до последнего европейца", — написал Hristov."Правильно. Даже мы НАТО не доверяем, а уж русские", — прокомментировал Без Сертификат.С ним согласился Джуджук."Верить в НАТО!? Для чего?" — задался вопросом он.Nema_labavo поинтересовался, где еще в Европе могут разместить ракеты."Уж не на Балканах ли?" — спросил читатель."Американцы кричат, что нападет Россия, Россия — что нападут США, причем с ядерным оружием", — заявил Liberalche.Он отметил, что напряженность между странами только растет, особенно при администрации Джо Байдена."Для россиян слово "мир" равносильно смерти", — написал bigman1."Замените слово "русские" на "американцы" и вы получите правильный комментарий", — ответил ему novo-star dnevnik-ar.Пользователь Христос напомнил, что за последние 75 лет США развязали не одну войну по всему миру.Ранее Рябков предположил, что в Европе могут скоро появиться ракеты, ранее запрещенные ДРСМД. НАТО заверяет, что у них нет таких намерений, но у Москвы нет доверия к альянсу, отметил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211214/ugrozy-1763638610.html

https://ria.ru/20210221/bulgaria-1598483434.html

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