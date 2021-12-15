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Постпред заявил, что Иран продолжит работу в области баллистических ракет
Постпред заявил, что Иран продолжит работу в области баллистических ракет - РИА Новости, 15.12.2021
Постпред заявил, что Иран продолжит работу в области баллистических ракет
Иран продолжит свою деятельность, связанную с баллистическими ракетами и ракетами-носителями, заявил на заседании СБ ООН иранский постпред при ООН Маджид Тахт... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T04:02
2021-12-15T04:02
в мире
иран
оон
совет безопасности оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ООН, 15 дек - РИА Новости. Иран продолжит свою деятельность, связанную с баллистическими ракетами и ракетами-носителями, заявил на заседании СБ ООН иранский постпред при ООН Маджид Тахт Раванчи, добавив, что это неотъемлемое право Тегерана."Что касается пункта 3 приложения B к резолюции 2231 (резолюция, учреждающая СВПД - ред.), мы вновь отвергаем попытки произвольного и искаженного толкования этого пункта с целью ложного установления связи между этим пунктом и пусками Ираном баллистических ракет и космических ракет-носителей", - сказал Раванчи.В пункте 3 Иран призывают "не осуществлять любую деятельность, связанную с разработкой и созданием баллистических ракет, спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет, до даты, наступающей через восемь лет после даты принятия СВПД".По словам иранского постпреда, согласно подробным техническим и юридическим аргументам, которые Иран приводил в письмах председателю Совбеза, запуски баллистических ракет и космических ракет-носителей Ираном полностью выходят за рамки резолюции 2231."Разработка программы создания обычных ракет является неотъемлемым правом в соответствии с международным правом, не запрещена и не ограничена резолюцией 2231. Мы продолжим нашу деятельность, связанную с баллистическими ракетами и космическими ракетами-носителями, которые необходимы для обеспечения нашей безопасности и социально-экономических интересов", - заявил Раванчи.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20211215/zayavleniya-1763764459.html
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в мире, иран, оон, совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
04:02 15.12.2021
 
Постпред заявил, что Иран продолжит работу в области баллистических ракет

Постпред Раванчи заявил, что Иран продолжит работу, связанную с баллистическими ракетами

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
Читать ria.ru в
ООН, 15 дек - РИА Новости. Иран продолжит свою деятельность, связанную с баллистическими ракетами и ракетами-носителями, заявил на заседании СБ ООН иранский постпред при ООН Маджид Тахт Раванчи, добавив, что это неотъемлемое право Тегерана.
"Что касается пункта 3 приложения B к резолюции 2231 (резолюция, учреждающая СВПД - ред.), мы вновь отвергаем попытки произвольного и искаженного толкования этого пункта с целью ложного установления связи между этим пунктом и пусками Ираном баллистических ракет и космических ракет-носителей", - сказал Раванчи.
В пункте 3 Иран призывают "не осуществлять любую деятельность, связанную с разработкой и созданием баллистических ракет, спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет, до даты, наступающей через восемь лет после даты принятия СВПД".
По словам иранского постпреда, согласно подробным техническим и юридическим аргументам, которые Иран приводил в письмах председателю Совбеза, запуски баллистических ракет и космических ракет-носителей Ираном полностью выходят за рамки резолюции 2231.
"Разработка программы создания обычных ракет является неотъемлемым правом в соответствии с международным правом, не запрещена и не ограничена резолюцией 2231. Мы продолжим нашу деятельность, связанную с баллистическими ракетами и космическими ракетами-носителями, которые необходимы для обеспечения нашей безопасности и социально-экономических интересов", - заявил Раванчи.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
02:05
Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
 
В миреИранООНСовет Безопасности ООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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