https://ria.ru/20211215/rakety-1763767067.html

Постпред заявил, что Иран продолжит работу в области баллистических ракет

Постпред заявил, что Иран продолжит работу в области баллистических ракет - РИА Новости, 15.12.2021

Постпред заявил, что Иран продолжит работу в области баллистических ракет

Иран продолжит свою деятельность, связанную с баллистическими ракетами и ракетами-носителями, заявил на заседании СБ ООН иранский постпред при ООН Маджид Тахт... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T04:02

2021-12-15T04:02

2021-12-15T04:02

в мире

иран

оон

совет безопасности оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg

ООН, 15 дек - РИА Новости. Иран продолжит свою деятельность, связанную с баллистическими ракетами и ракетами-носителями, заявил на заседании СБ ООН иранский постпред при ООН Маджид Тахт Раванчи, добавив, что это неотъемлемое право Тегерана."Что касается пункта 3 приложения B к резолюции 2231 (резолюция, учреждающая СВПД - ред.), мы вновь отвергаем попытки произвольного и искаженного толкования этого пункта с целью ложного установления связи между этим пунктом и пусками Ираном баллистических ракет и космических ракет-носителей", - сказал Раванчи.В пункте 3 Иран призывают "не осуществлять любую деятельность, связанную с разработкой и созданием баллистических ракет, спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет, до даты, наступающей через восемь лет после даты принятия СВПД".По словам иранского постпреда, согласно подробным техническим и юридическим аргументам, которые Иран приводил в письмах председателю Совбеза, запуски баллистических ракет и космических ракет-носителей Ираном полностью выходят за рамки резолюции 2231."Разработка программы создания обычных ракет является неотъемлемым правом в соответствии с международным правом, не запрещена и не ограничена резолюцией 2231. Мы продолжим нашу деятельность, связанную с баллистическими ракетами и космическими ракетами-носителями, которые необходимы для обеспечения нашей безопасности и социально-экономических интересов", - заявил Раванчи.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20211215/zayavleniya-1763764459.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, оон, совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)