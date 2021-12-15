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Проекты развития Нижегородской области создадут 110 тысяч рабочих мест

Проекты развития Нижегородской области создадут 110 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 15.12.2021

Проекты развития Нижегородской области создадут 110 тысяч рабочих мест

Реализация проектов развития Нижегородской области позволит создать более 110 тысяч новых рабочих мест, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:13

2021-12-15T17:13

2021-12-15T17:13

нижегородская область

экономика

балахна

нижегородская область

арзамас

нижний новгород

совет федерации рф

валентина матвиенко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Реализация проектов развития Нижегородской области позволит создать более 110 тысяч новых рабочих мест, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду выступил с докладом в рамках "Часа субъекта" на заседании Совета Федерации, которое провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы делаем ставку на экономику знаний, на развитие высокотехнологичных отраслей, IT-технологий и научные исследования. Претендуем на лидерство по ряду направлений: от информационных до атомных технологий. Несмотря на сложный для всего мира период, в последние годы регион укрепляет позиции по экономическим показателям и, что самое важное, по уровню и качеству жизни", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области представил основные проекты развития региона. Так, важным шагом для формирования устойчивого тренда развития в контексте отраслевой и научной специализации является создание инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина". "Направления деятельности ИНТЦ "Квантовая долина" будут включать в себя основные сферы, по которым ведутся разработки на базе научно-образовательных организаций Нижегородской области. При этом одним из ключевых направлений являются передовые цифровые, в том числе квантовые технологии и технологии искусственного интеллекта. Свою поддержку проекту выразило более 50 компаний, которые готовы локализовать на базе ИНТЦ собственные высокотехнологичные инициативы и стать "якорными" резидентами", - подчеркнул глава региона.Никитин отметил, что наряду с созданием условий для инновационного развития огромное внимание в регионе уделяется вопросу снятия инфраструктурных ограничений. Так, сформирована программа долгосрочного инфраструктурного развития региона, в основу которой заложен проект базового развития Нижегородской агломерации. "Он включает освоение южной части с выходом на 2,4 миллиона квадратных метров жилья на пилотных территориях, редевелопмент исторического центра с вовлечением 300 гектаров в шаговой доступности от Нижегородского кремля и созданием IT-квартала и IT-кампуса, а также транспортную реформу, предполагающую комплексное обновление городского электротранспорта и строительство четырех станций метрополитена", - сообщил глава региона.Губернатор подчеркнул, что в результате реализации проекта будет создано более 47 тысяч рабочих мест, включая 10 тысяч – в сфере IT. Проект структурирован с применением инфраструктурных бюджетных кредитов, общая потребность в которых оценивается в более 100 миллиардов рублей. Нижегородская область в числе первых получила одобрение заявок в рамках лимита и конкурсного отбора и в настоящий момент является единственным регионом, которому уже предоставлен первый транш ИБК в размере 1 миллиарда рублей. Он будет направлен на актуализацию проектной документации и строительство двух станций метрополитена."Одной из ключевых стратегических задач для нас также является формирование дорожного каркаса, создание которого способствует не только снижению нагрузки на дорожную сеть ядра агломерации, но и вовлечению новых территорий для освоения", - сказал Никитин. В частности, это касается строительства обходов Нижнего Новгорода, Арзамаса, Балахны, Заволжья."Реализация проектов развития региона позволит к 2030 году создать более 110 тысяч новых рабочих мест и построить около 9,6 миллиона квадратных метров жилья, рост инвестиций в основной капитал составит 1,6 триллиона рублей", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

https://ria.ru/20211210/investitsii-1763159248.html

https://ria.ru/20211209/kredit-1762989762.html

https://ria.ru/20211206/doroga-1762423669.html

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экономика, балахна, нижегородская область, арзамас, нижний новгород, совет федерации рф, валентина матвиенко, глеб никитин