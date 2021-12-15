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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211215/qr-1763765078.html
Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год
Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год - РИА Новости, 15.12.2021
Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год
Введение перед новогодними праздниками QR-кодов на транспорте создаст много проблем для людей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T02:10
2021-12-15T02:40
распространение коронавируса
общество
владимир путин
дмитрий песков
андрей турчак
единая россия
госдума рф
михаил мурашко
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Введение перед новогодними праздниками QR-кодов на транспорте создаст много проблем для людей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Не был готов"Ранее Совет Государственной Думы решил снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте из-за пандемии коронавируса.Законопроект о QR-кодах на транспорте в нынешнем виде не был готов даже к первому чтению, поэтому было поручение его снять, объяснил данное решение секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.Кроме того, "Единая Россия" обобщила все общественные предложения и запросы в конкретные решения, это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов.Правительство России 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводились на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.Комитет-соисполнитель Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендует депутатам принять его в первом чтении.Члены комитета напомнили, что введение сертификатов о вакцинации - это временный инструмент для предотвращения распространения коронавируса в стране.Существенные неудобстваНеобходимость принятия мер по предотвращению распространения и защиты людей от COVID не должна рождать существенных неудобств и неприятностей для людей, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что решение о снятии законопроекта приняли, чтобы "не привнести новых проблем для людей".Ситуация с коронавирусомТретий день подряд в стране регистрируют менее 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.Умерли 1145 человек (днем ранее — 1121). Всего жертвами COVID-19 в России стали 291 749 человек. Выздоровели за сутки 34 084 пациента, за все время пандемии — более 8,8 миллиона.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
https://ria.ru/20211214/popravkai-1763737429.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, андрей турчак, единая россия, госдума рф, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
02:10 15.12.2021 (обновлено: 02:40 15.12.2021)
 
Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год

Президент Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте в канун Нового года

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Введение перед новогодними праздниками QR-кодов на транспорте создаст много проблем для людей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить подобного рода ограничения – достаточно сложная история", - заявил глава государства.

"Не был готов"

Ранее Совет Государственной Думы решил снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте из-за пандемии коронавируса.
Законопроект о QR-кодах на транспорте в нынешнем виде не был готов даже к первому чтению, поэтому было поручение его снять, объяснил данное решение секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Кроме того, "Единая Россия" обобщила все общественные предложения и запросы в конкретные решения, это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов.
Посетитель осматривает распечатанный бумажный QR-код, полученный в многофункциональном центре госуслуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 20:00Распространение коронавируса
Комитет Госдумы отправит Голиковой поправки в проект о QR-кодах
Правительство России 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.
Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводились на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
Комитет-соисполнитель Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендует депутатам принять его в первом чтении.
Члены комитета напомнили, что введение сертификатов о вакцинации - это временный инструмент для предотвращения распространения коронавируса в стране.

Существенные неудобства

Необходимость принятия мер по предотвращению распространения и защиты людей от COVID не должна рождать существенных неудобств и неприятностей для людей, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что решение о снятии законопроекта приняли, чтобы "не привнести новых проблем для людей".
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14 декабря, 18:26Распространение коронавируса
Голикова рассказала о ковидных сертификатах

Ситуация с коронавирусом

Третий день подряд в стране регистрируют менее 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Умерли 1145 человек (днем ранее — 1121). Всего жертвами COVID-19 в России стали 291 749 человек. Выздоровели за сутки 34 084 пациента, за все время пандемии — более 8,8 миллиона.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 18:34Распространение коронавируса
Голикова рассказала о сертификатах привитых иностранными вакцинами
 
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