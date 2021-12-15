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Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год

Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год - РИА Новости, 15.12.2021

Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год

Введение перед новогодними праздниками QR-кодов на транспорте создаст много проблем для людей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T02:10

2021-12-15T02:10

2021-12-15T02:40

распространение коронавируса

общество

владимир путин

дмитрий песков

андрей турчак

единая россия

госдума рф

михаил мурашко

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Введение перед новогодними праздниками QR-кодов на транспорте создаст много проблем для людей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Не был готов"Ранее Совет Государственной Думы решил снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте из-за пандемии коронавируса.Законопроект о QR-кодах на транспорте в нынешнем виде не был готов даже к первому чтению, поэтому было поручение его снять, объяснил данное решение секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.Кроме того, "Единая Россия" обобщила все общественные предложения и запросы в конкретные решения, это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов.Правительство России 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводились на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.Комитет-соисполнитель Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендует депутатам принять его в первом чтении.Члены комитета напомнили, что введение сертификатов о вакцинации - это временный инструмент для предотвращения распространения коронавируса в стране.Существенные неудобстваНеобходимость принятия мер по предотвращению распространения и защиты людей от COVID не должна рождать существенных неудобств и неприятностей для людей, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что решение о снятии законопроекта приняли, чтобы "не привнести новых проблем для людей".Ситуация с коронавирусомТретий день подряд в стране регистрируют менее 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.Умерли 1145 человек (днем ранее — 1121). Всего жертвами COVID-19 в России стали 291 749 человек. Выздоровели за сутки 34 084 пациента, за все время пандемии — более 8,8 миллиона.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20211214/popravkai-1763737429.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков, андрей турчак, единая россия, госдума рф, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии