https://ria.ru/20211215/putin-1763885585.html

Путин удивился реализации нацпроекта по туризму

Путин удивился реализации нацпроекта по туризму - РИА Новости, 15.12.2021

Путин удивился реализации нацпроекта по туризму

Президент России Владимир Путин удивился ходу реализации нацпроекта по развитию туризма в России, поскольку значительные деньги пошли не на реальную работу и... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:27

2021-12-15T16:27

2021-12-15T16:30

туризм

владимир путин

новости - туризм

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился ходу реализации нацпроекта по развитию туризма в России, поскольку значительные деньги пошли не на реальную работу и строительство объектов, а в уставной капитал корпорации "Туризм.рф"."У меня есть вопрос по проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Может быть, я ошибаюсь, тогда прошу внести соответствующие коррективы. Если нет, то прошу рассказать, что будет делаться в ближайшее время. У нас по этому направлению в целом фиксируется исполнение на 83,1%, но значительные деньги пошли не на реальную работу, не на строительство инфраструктуры, строительство объектов, а на взносы в уставной капитал корпорации "Туризм.рф". А основные работы выполнены только на 51%", - сказал Путин на заседании совета на нацпроектам.

https://ria.ru/20211119/krym-1759803623.html

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владимир путин, новости - туризм, россия