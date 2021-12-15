https://ria.ru/20211215/putin-1763856872.html
Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив
Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 15.12.2021
Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив
Президент России Владимир Путин 16 декабря проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) и встретится с гендиректором АСИ... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:06
2021-12-15T15:06
2021-12-15T15:12
общество
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 декабря проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) и встретится с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой, сообщает пресс-служба Кремля."Шестнадцатого декабря Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На заседании будут представлены результаты рейтинга качества жизни регионов и информация о ходе реализации Национальной социальной инициативы, нацеленной на повышение удовлетворенности граждан услугами в социальной сфере. Также планируется обсудить новую стратегию АСИ до 2024 года, которая предусматривает целый ряд новых инициатив", - говорится в сообщении.Отмечается, что новую стратегию АСИ проиллюстрирует выставка проектов, которую также посетит президент. Выставка размещена в "Точке кипения" АСИ - пространстве коллективной работы, где обсуждаются и разрабатываются инициативы для социально-экономического развития страны.Помимо этого, Путин встретится с гендиректором агентства Чупшевой.
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общество, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
15:06 15.12.2021 (обновлено: 15:12 15.12.2021)
Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив
Президент Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив 16 декабря
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
16 декабря проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ)
и встретится с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой, сообщает пресс-служба Кремля.
"Шестнадцатого декабря Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На заседании будут представлены результаты рейтинга качества жизни регионов и информация о ходе реализации Национальной социальной инициативы, нацеленной на повышение удовлетворенности граждан услугами в социальной сфере. Также планируется обсудить новую стратегию АСИ до 2024 года, которая предусматривает целый ряд новых инициатив", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новую стратегию АСИ проиллюстрирует выставка проектов, которую также посетит президент. Выставка размещена в "Точке кипения" АСИ - пространстве коллективной работы, где обсуждаются и разрабатываются инициативы для социально-экономического развития страны.
Помимо этого, Путин встретится с гендиректором агентства Чупшевой.