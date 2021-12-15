https://ria.ru/20211215/putin-1763856872.html

Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив

Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 15.12.2021

Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив

Президент России Владимир Путин 16 декабря проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) и встретится с гендиректором АСИ... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:06

2021-12-15T15:06

2021-12-15T15:12

общество

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 декабря проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) и встретится с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой, сообщает пресс-служба Кремля."Шестнадцатого декабря Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На заседании будут представлены результаты рейтинга качества жизни регионов и информация о ходе реализации Национальной социальной инициативы, нацеленной на повышение удовлетворенности граждан услугами в социальной сфере. Также планируется обсудить новую стратегию АСИ до 2024 года, которая предусматривает целый ряд новых инициатив", - говорится в сообщении.Отмечается, что новую стратегию АСИ проиллюстрирует выставка проектов, которую также посетит президент. Выставка размещена в "Точке кипения" АСИ - пространстве коллективной работы, где обсуждаются и разрабатываются инициативы для социально-экономического развития страны.Помимо этого, Путин встретится с гендиректором агентства Чупшевой.

https://ria.ru/20210811/asi-1745162189.html

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общество, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)