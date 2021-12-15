https://ria.ru/20211215/protest-1763944413.html

Посольство России заявило Германии протест в связи с высылкой дипломатов

Посольство России заявило Германии протест в связи с высылкой дипломатов - РИА Новости, 15.12.2021

Посольство России заявило Германии протест в связи с высылкой дипломатов

Российское посольство в Берлине заявило решительный протест МИД Германии из-за высылки двух дипломатов. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T20:35

2021-12-15T20:35

2021-12-15T22:09

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БЕРЛИН, 15 дек — РИА Новости. Российское посольство в Берлине заявило решительный протест МИД Германии из-за высылки двух дипломатов.Ранее послу России сообщили, что двоих сотрудников дипмиссии объявили персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала преступление "нарушением немецкого права и суверенитета" республики."Со своей стороны заявили решительный протест, подчеркнув, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время", — говорится в комментарии посольства для журналистов.МИД России уже анонсировал ответные меры на высылку дипломатов. В ближайшее время ведомство сделает заявление по этому поводу.Высший суд Берлина ранее признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Как считает надзорное ведомство ФРГ, преступление было совершено по заданию "государственных ведомств правительства России". При этом представитель Генпрокуратуры заявил, что конкретный заказчик убийства не установлен. Защита настаивала на том, что доказательная база недостаточна.Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал вынесенный приговор необъективным и политическим. По его словам, это отягощает и без того непростые отношения стран. Дипломат подчеркнул, что этот "недружественный акт" не останется без ответа.В августе 2019 года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал Вадим Соколов — по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков. У россиянина якобы было задание ликвидировать грузинского гражданина, с 2016 года проживавшего в Германии в статусе беженца. Утверждается, что фигурант подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В 2020 году в Берлине начались слушания по этому делу.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других главарей. Он занимался подготовкой нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.В России расследовали причастность Хангошвили к терроризму, но после его гибели уголовные дела закрыли, сообщали агентству в СК.

https://ria.ru/20211215/khangoshvili-1763867997.html

https://ria.ru/20211215/slutskiy-1763935714.html

https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728855095.html

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в мире, берлин (город), мид германии, россия, германия, зелимхан хангошвили