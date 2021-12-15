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Глава Хабаровского края проверил исполнение соцпрограмм в районе имени Лазо

Глава Хабаровского края проверил исполнение соцпрограмм в районе имени Лазо - РИА Новости, 15.12.2021

Глава Хабаровского края проверил исполнение соцпрограмм в районе имени Лазо

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил ход реализации муниципальных и краевых программ в районе имени Лазо, он посетил важные соцобъекты. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:35

2021-12-15T10:35

2021-12-15T10:35

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ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил ход реализации муниципальных и краевых программ в районе имени Лазо, он посетил важные соцобъекты."В районе имени Лазо проверил несколько социально значимых объектов. Самые важные - круглосуточный стационар районной больницы в поселке Хор и современная модульная газовая котельная в Переяславке... Президент России Владимир Владимирович Путин не раз заявлял, что нам нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек, каждая семья", - написал Дегтярев в Telegram по итогам поездки.Он отметил, что корпус круглосуточного стационара в поселке Хор остро нуждался не только в капремонте, но и в комплексном переоснащении. Единственный стационар на 9 тысяч жителей Хора и близлежащих населенных пунктов капитально не обновлялся более полувека. На эти цели из федерального бюджета получено 65,5 миллиона рублей. "Совсем скоро больница вновь сможет принимать пациентов", - уточнил глава региона.По данным правительства края, в учреждении полностью завершены работы по монтажу кровли, входных групп и пандусов здания. Внутри корпуса обновлена система водоотведения, установлены перегородки, окна. Подходит к концу монтаж других инженерных коммуникаций, внутренняя отделка стен и потолков. В ближайшее время появятся системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Здесь будет подведен кислород, аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы уже закуплены.В больнице начнут работать дневные стационары для детей и взрослых, физиотерапевтическое и терапевтическое отделения, отделение скорой медпомощи, современные лаборатории. Также планируется открыть паллиативное отделение на 20 коек. Медицинскую помощь будут оказывать девять врачей. Штат полностью укомплектован, отметили в правительстве региона.Также Дегтярев констатировал факт, что действующая в поселке Переяславка дизельная котельная "морально и физически устарела", срок ее службы превысил все возможные нормативы. Новый энергообъект отчасти заменит свой нынешний дизельный аналог уже в отопительном периоде 2022/2023. Большая часть нагрузки старой высокозатратной котельной перейдет на газовую."Удалось привлечь частного инвестора, и сегодня завершается строительство газовой котельной мощностью более 6 Гкал/ч. Запустить ее планируем в первом полугодии 2022 года. Люди сразу заметят снижение тарифов на тепло. А мы в свою очередь продолжим успешно исполнять поручение президента России по газификации территорий", - заверил жителей губернатор.В правительстве региона пояснили, что ввод энергообъекта в Переяславке – лишь первый этап модернизации. Далее инвестор планирует построить вторую котельную мощностью 4,3 Гкал/ч. Так будет обеспечено качественное и надежное теплоснабжение остальных потребителей районного центра. После этого жидкотопливную котельную закроют. Экономический эффект от модернизации энергосистемы в Переяславке превысит 150 миллионов рублей в год.В завершение рабочей поездки в район имени Лазо губернатор осмотрел новую дорожную спецтехнику поступившую в район по муниципальным программам. Из местных бюджетов на эти цели направлено около 22 миллионов рублей. Это первая партия новой дорожной техники за последние восемь лет."Автопарк района обновился сразу на три единицы (два автогрейдера и экскаватор -ред.). Новые машины уже проверили в деле. В начале декабря, когда край оказался во власти циклона, их использовали при расчистке дорог в Переяславке. Благодаря этому автомобильное движение во время снегопада не прекращалось", – отметил Дегтярев.Губернатор продолжает практику рабочих поездок по районам, где на месте знакомится с волнующими людей проблемами, инспектирует объекты социальной сферы, дает поручения органам исполнительной власти по решению проблем и развитию территорий - долгие годы они были обделены вниманием краевых чиновников.Ранее Дегтярев не однократно говорил, что один из главных его приоритетов - "выравнивание качества жизни по всему краю". Для этого привлекаются ресурсы федерального центра. Глава региона лично инспектирует, как осваиваются эти средства.

https://ria.ru/20211213/dolgostroi-1763408353.html

https://ria.ru/20211209/transport-1762871505.html

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общество, хабаровский край, михаил дегтярев, россия