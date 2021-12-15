https://ria.ru/20211215/programma-1763882743.html

Путин потребовал от министра "не хитрить" в вопросе отраслевой программы

Путин потребовал от министра "не хитрить" в вопросе отраслевой программы - РИА Новости, 15.12.2021

Путин потребовал от министра "не хитрить" в вопросе отраслевой программы

Владимир Путин поручил главе Минтранса Виталию Савельеву до конца года согласовать и утвердить программу "Комплексное развитие и модернизация пассажирского... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:20

2021-12-15T16:20

2021-12-15T18:24

владимир путин

виталий савельев

экономика

министерство транспорта рф (минтранс россии)

общественный транспорт

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин поручил главе Минтранса Виталию Савельеву до конца года согласовать и утвердить программу "Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах России", чтобы она заработала, как и планировалось изначально, с начала 2022 года.На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что реализация программы "Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ" должна начаться с 1 января 2022 года. В связи с чем он поинтересовался у министра транспорта Савельева, начнется ли она с 1 января."Да, мы надеемся на это", - отметил Савельев. Он рассказал президенту, что программа формируется, и уже выделено порядка 44 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также механизмы обновления общественного транспорта за счет бюджетных инвесткредитов. При этом он отметил, что есть нерешенные вопросы с Минпромторгом и Минприроды, которые хотят самостоятельно реализовать мероприятия своих программ в области пассажирского транспорта. "Мы надеемся, что до конца года вопрос будет решен", - выразил надежду Савельев."В целом, я так понимаю, что с финансированием проблем нет. Вопрос - программа-то сама готова или нет?", - вновь спросил президент."Она готова, находится в стадии согласования. Я сказал о том, что мы хотим собрать воедино, в соответствии с вашим поручением, не все государственные распорядители бюджетных средств, не все министерства, я назвал в частности Минпромторг и Минприроды, готовы передать в наш адрес, но мы их будем учитывать аналитически", - пояснил глава Минтранса."Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить, если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с начала следующего года она заработала", - обратился Путин к министру."Принято", - ответил Савельев.

https://ria.ru/20211214/transport-1763733077.html

https://ria.ru/20211130/oplata-1761374233.html

https://ria.ru/20211012/mintrans-1754251451.html

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владимир путин, виталий савельев, экономика, министерство транспорта рф (минтранс россии), общественный транспорт