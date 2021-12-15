https://ria.ru/20211215/proekty-1763827115.html
Нижегородский губернатор представил Матвиенко проекты развития региона
Нижегородский губернатор представил Матвиенко проекты развития региона - РИА Новости, 15.12.2021
Нижегородский губернатор представил Матвиенко проекты развития региона
Глава Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко проекты развития региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:15
2021-12-15T13:15
2021-12-15T13:15
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политика
нижегородская область
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глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко проекты развития региона, сообщает пресс-служба губернатора.Рабочая встреча прошла в рамках Дней Нижегородской области в Совете Федерации."Проведение Дней Нижегородской области в Совете Федерации - это возможность рассказать о развитии региона в дружеской, позитивной среде. Всегда чувствуем поддержку Совета Федерации, очень продуктивно прошли комитеты. Многое сделано к 800-летию Нижнего Новгорода, но останавливаться на достигнутом нельзя. Наш регион первым получил средства в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Уже подписан контракт на строительство метро. Ощущаем свою ответственность за инициативы, поддержанные правительством России, и уже занимаемся их реализацией", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В свою очередь Матвиенко обратила внимание на то, что празднование 800-летия Нижнего Новгорода прошло "достойно, на очень высоком уровне", а сам юбилей дал толчок развитию области. По словам главы Совета Федерации, за последние годы в Нижегородской области много сделано для решения проблем региона, а сама область является лидером почти во всех рейтингах субъектов федерации."Никитин представил Матвиенко на выставке региона такие проекты развития, как инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина", IT-кампус, квартал высоких технологий, особая экономическая зона "Кулибин" и другие. На стендах отображены главные события, артефакты восьми веков нижегородской истории. В здании верхней палаты российского парламента также состоялась выставка работ нижегородских фотографов, посвященная основным достопримечательностям региона", - говорится в сообщении.По словам председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, представленные проекты развития региона охватывают сферы науки, образования, здравоохранения, IT-отрасли, строительства. "Это прекрасная возможность показать, в каких направлениях мы собираемся развивать регион дальше, а также добиться федеральной поддержки в решении многих вопросов", - сказал он.
https://ria.ru/20211210/investitsii-1763159248.html
https://ria.ru/20211210/deklaratsiya-1763075340.html
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политика, нижегородская область, нижний новгород, совет федерации рф, валентина матвиенко, глеб никитин, россия
Нижегородский губернатор представил Матвиенко проекты развития региона
Глава Нижегородской области Никитин представил Матвиенко проекты развития региона
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин
представил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко
проекты развития региона, сообщает пресс-служба губернатора.
Рабочая встреча прошла в рамках Дней Нижегородской области
в Совете Федерации.
"Проведение Дней Нижегородской области в Совете Федерации - это возможность рассказать о развитии региона в дружеской, позитивной среде. Всегда чувствуем поддержку Совета Федерации, очень продуктивно прошли комитеты. Многое сделано к 800-летию Нижнего Новгорода
, но останавливаться на достигнутом нельзя. Наш регион первым получил средства в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Уже подписан контракт на строительство метро. Ощущаем свою ответственность за инициативы, поддержанные правительством России
, и уже занимаемся их реализацией", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В свою очередь Матвиенко обратила внимание на то, что празднование 800-летия Нижнего Новгорода прошло "достойно, на очень высоком уровне", а сам юбилей дал толчок развитию области. По словам главы Совета Федерации, за последние годы в Нижегородской области много сделано для решения проблем региона, а сама область является лидером почти во всех рейтингах субъектов федерации.
"Никитин представил Матвиенко на выставке региона такие проекты развития, как инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина", IT-кампус, квартал высоких технологий, особая экономическая зона "Кулибин" и другие. На стендах отображены главные события, артефакты восьми веков нижегородской истории. В здании верхней палаты российского парламента также состоялась выставка работ нижегородских фотографов, посвященная основным достопримечательностям региона", - говорится в сообщении.
По словам председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, представленные проекты развития региона охватывают сферы науки, образования, здравоохранения, IT-отрасли, строительства. "Это прекрасная возможность показать, в каких направлениях мы собираемся развивать регион дальше, а также добиться федеральной поддержки в решении многих вопросов", - сказал он.