Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20211215/proekty-1763827115.html
Нижегородский губернатор представил Матвиенко проекты развития региона
Нижегородский губернатор представил Матвиенко проекты развития региона - РИА Новости, 15.12.2021
Нижегородский губернатор представил Матвиенко проекты развития региона
Глава Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко проекты развития региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:15
2021-12-15T13:15
нижегородская область
политика
нижегородская область
нижний новгород
совет федерации рф
валентина матвиенко
глеб никитин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_0:245:3043:1956_1920x0_80_0_0_70b219d4f8dbea1c1770ee0beb323b0d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко проекты развития региона, сообщает пресс-служба губернатора.Рабочая встреча прошла в рамках Дней Нижегородской области в Совете Федерации."Проведение Дней Нижегородской области в Совете Федерации - это возможность рассказать о развитии региона в дружеской, позитивной среде. Всегда чувствуем поддержку Совета Федерации, очень продуктивно прошли комитеты. Многое сделано к 800-летию Нижнего Новгорода, но останавливаться на достигнутом нельзя. Наш регион первым получил средства в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Уже подписан контракт на строительство метро. Ощущаем свою ответственность за инициативы, поддержанные правительством России, и уже занимаемся их реализацией", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В свою очередь Матвиенко обратила внимание на то, что празднование 800-летия Нижнего Новгорода прошло "достойно, на очень высоком уровне", а сам юбилей дал толчок развитию области. По словам главы Совета Федерации, за последние годы в Нижегородской области много сделано для решения проблем региона, а сама область является лидером почти во всех рейтингах субъектов федерации."Никитин представил Матвиенко на выставке региона такие проекты развития, как инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина", IT-кампус, квартал высоких технологий, особая экономическая зона "Кулибин" и другие. На стендах отображены главные события, артефакты восьми веков нижегородской истории. В здании верхней палаты российского парламента также состоялась выставка работ нижегородских фотографов, посвященная основным достопримечательностям региона", - говорится в сообщении.По словам председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, представленные проекты развития региона охватывают сферы науки, образования, здравоохранения, IT-отрасли, строительства. "Это прекрасная возможность показать, в каких направлениях мы собираемся развивать регион дальше, а также добиться федеральной поддержки в решении многих вопросов", - сказал он.
https://ria.ru/20211210/investitsii-1763159248.html
https://ria.ru/20211210/deklaratsiya-1763075340.html
нижегородская область
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_21bc9e28771944dce10a6ba38a59e954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, нижегородская область, нижний новгород, совет федерации рф, валентина матвиенко, глеб никитин, россия
13:15 15.12.2021
 
Нижегородский губернатор представил Матвиенко проекты развития региона

Глава Нижегородской области Никитин представил Матвиенко проекты развития региона

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко проекты развития региона, сообщает пресс-служба губернатора.
Рабочая встреча прошла в рамках Дней Нижегородской области в Совете Федерации.
Стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 16:10Нижегородская область
Нижегородские предприятия увеличили инвестиции в основной капитал
"Проведение Дней Нижегородской области в Совете Федерации - это возможность рассказать о развитии региона в дружеской, позитивной среде. Всегда чувствуем поддержку Совета Федерации, очень продуктивно прошли комитеты. Многое сделано к 800-летию Нижнего Новгорода, но останавливаться на достигнутом нельзя. Наш регион первым получил средства в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Уже подписан контракт на строительство метро. Ощущаем свою ответственность за инициативы, поддержанные правительством России, и уже занимаемся их реализацией", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В свою очередь Матвиенко обратила внимание на то, что празднование 800-летия Нижнего Новгорода прошло "достойно, на очень высоком уровне", а сам юбилей дал толчок развитию области. По словам главы Совета Федерации, за последние годы в Нижегородской области много сделано для решения проблем региона, а сама область является лидером почти во всех рейтингах субъектов федерации.
"Никитин представил Матвиенко на выставке региона такие проекты развития, как инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина", IT-кампус, квартал высоких технологий, особая экономическая зона "Кулибин" и другие. На стендах отображены главные события, артефакты восьми веков нижегородской истории. В здании верхней палаты российского парламента также состоялась выставка работ нижегородских фотографов, посвященная основным достопримечательностям региона", - говорится в сообщении.
По словам председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, представленные проекты развития региона охватывают сферы науки, образования, здравоохранения, IT-отрасли, строительства. "Это прекрасная возможность показать, в каких направлениях мы собираемся развивать регион дальше, а также добиться федеральной поддержки в решении многих вопросов", - сказал он.
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 10:52Нижегородская область
В Нижегородской области утвердили обновленную инвестиционную декларацию
 
Нижегородская областьПолитикаНижегородская областьНижний НовгородСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоГлеб НикитинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"