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Нижегородский губернатор представил Матвиенко проекты развития региона

Нижегородский губернатор представил Матвиенко проекты развития региона - РИА Новости, 15.12.2021

Нижегородский губернатор представил Матвиенко проекты развития региона

Глава Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко проекты развития региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:15

2021-12-15T13:15

2021-12-15T13:15

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко проекты развития региона, сообщает пресс-служба губернатора.Рабочая встреча прошла в рамках Дней Нижегородской области в Совете Федерации."Проведение Дней Нижегородской области в Совете Федерации - это возможность рассказать о развитии региона в дружеской, позитивной среде. Всегда чувствуем поддержку Совета Федерации, очень продуктивно прошли комитеты. Многое сделано к 800-летию Нижнего Новгорода, но останавливаться на достигнутом нельзя. Наш регион первым получил средства в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Уже подписан контракт на строительство метро. Ощущаем свою ответственность за инициативы, поддержанные правительством России, и уже занимаемся их реализацией", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В свою очередь Матвиенко обратила внимание на то, что празднование 800-летия Нижнего Новгорода прошло "достойно, на очень высоком уровне", а сам юбилей дал толчок развитию области. По словам главы Совета Федерации, за последние годы в Нижегородской области много сделано для решения проблем региона, а сама область является лидером почти во всех рейтингах субъектов федерации."Никитин представил Матвиенко на выставке региона такие проекты развития, как инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина", IT-кампус, квартал высоких технологий, особая экономическая зона "Кулибин" и другие. На стендах отображены главные события, артефакты восьми веков нижегородской истории. В здании верхней палаты российского парламента также состоялась выставка работ нижегородских фотографов, посвященная основным достопримечательностям региона", - говорится в сообщении.По словам председателя законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, представленные проекты развития региона охватывают сферы науки, образования, здравоохранения, IT-отрасли, строительства. "Это прекрасная возможность показать, в каких направлениях мы собираемся развивать регион дальше, а также добиться федеральной поддержки в решении многих вопросов", - сказал он.

https://ria.ru/20211210/investitsii-1763159248.html

https://ria.ru/20211210/deklaratsiya-1763075340.html

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политика, нижегородская область, нижний новгород, совет федерации рф, валентина матвиенко, глеб никитин, россия