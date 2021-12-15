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В ЕАО продавец ножей зарезал и ограбил пенсионерку
В ЕАО продавец ножей зарезал и ограбил пенсионерку - РИА Новости, 15.12.2021
В ЕАО продавец ножей зарезал и ограбил пенсионерку
Продавец ножей и бытовой мелочи, предлагающий товар по квартирам, после конфликта с пожилой женщиной на площадке жилого дома в Еврейской автономной области... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:24
2021-12-15T09:24
2021-12-15T09:24
происшествия
еврейская автономная область
биробиджан
россия
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ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Продавец ножей и бытовой мелочи, предлагающий товар по квартирам, после конфликта с пожилой женщиной на площадке жилого дома в Еврейской автономной области зарезал ее и ограбил квартиру, сообщает в среду областная прокуратура."Вечером 13 декабря в доме по улице Комсомольская в Биробиджане мужчина ходил по квартирам и предлагал жильцам купить наборы кухонных ножей и другие бытовые предметы. Дверь одной из квартир открыла пожилая женщина, с которой у мужчины произошел конфликт, после чего он нанес пенсионерке несколько ударов ножом. Когда женщина упала на пол, он зашел в квартиру, откуда похитил золотые украшения и другие ценности и скрылся", - сообщает надзорное ведомство.Раненую пенсионерку успели довезти до больницы, где впоследствии она скончалась.По данным прокуратуры, в эту же ночь подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Им оказался 34-летний житель другого региона.Как сообщило СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО, мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство". По данным следствия, в момент преступления он был пьян. Решается вопрос о заключении обвиняемого в СИЗО.
https://ria.ru/20211211/peterburg-1763275930.html
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происшествия, еврейская автономная область, биробиджан, россия
В ЕАО продавец ножей зарезал и ограбил пенсионерку
В ЕАО продавец ножей зарезал и ограбил пенсионерку после конфликта