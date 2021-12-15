https://ria.ru/20211215/probki-1763776243.html

Дептранс предупредил москвичей о максимальных пробках в канун Нового года

Дептранс предупредил москвичей о максимальных пробках в канун Нового года - РИА Новости, 15.12.2021

Дептранс предупредил москвичей о максимальных пробках в канун Нового года

Загруженность дорог в Москве в вечерний час пик в преддверии Нового года будет достигать девяти-десяти баллов, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T09:00

2021-12-15T09:00

2021-12-15T12:41

общество

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Загруженность дорог в Москве в вечерний час пик в преддверии Нового года будет достигать девяти-десяти баллов, сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.Там отметили, что в последние недели года всегда самые большие пробки.Пик новогодних пробок придется на 20-29 декабря. Количество автомобилей, прибывающих в столицу из других регионов, начнет увеличиваться — ожидается на 150 тысяч машин больше, чем обычно.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения, в утреннее и дневное время пробки в столице будут достигать шести-семи баллов."Аналитики ЦОДД прогнозируют рост активных перемещений с 15 декабря... Большая нагрузка будет именно в вечерний час пик — он может начинаться раньше и продолжаться дольше обычного. Мы настоятельно рекомендуем заранее подумать о подарках (их лучше заказывать онлайн) и для поездок по городу пользоваться городским транспортом. Так вы сэкономите время в пути", — говорится в сообщении.Уточняется, что уже 30 декабря ситуация улучшится, и в последний день 2021 года на дорогах Москвы будет свободнее, кроме районов около торговых центров.В ЦОДД добавили, что особенно сложно может быть в рядом с "Мегой Белая Дача", ТЦ "Город" (шоссе Энтузиастов), ЦУМом."А в начале января пробки в столице не будут превышать двух баллов", — подчеркнули в пресс-службе.В дальнейшем ситуация на дорогах также останется благоприятной для автомобилистов, хотя местами и может быть осложнена снегопадами.

https://ria.ru/20211215/pogoda-1763774947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд)