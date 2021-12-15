https://ria.ru/20211215/probki-1763776243.html
Дептранс предупредил москвичей о максимальных пробках в канун Нового года
Дептранс предупредил москвичей о максимальных пробках в канун Нового года - РИА Новости, 15.12.2021
Дептранс предупредил москвичей о максимальных пробках в канун Нового года
Загруженность дорог в Москве в вечерний час пик в преддверии Нового года будет достигать девяти-десяти баллов, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:00
2021-12-15T09:00
2021-12-15T12:41
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Загруженность дорог в Москве в вечерний час пик в преддверии Нового года будет достигать девяти-десяти баллов, сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.Там отметили, что в последние недели года всегда самые большие пробки.Пик новогодних пробок придется на 20-29 декабря. Количество автомобилей, прибывающих в столицу из других регионов, начнет увеличиваться — ожидается на 150 тысяч машин больше, чем обычно.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения, в утреннее и дневное время пробки в столице будут достигать шести-семи баллов."Аналитики ЦОДД прогнозируют рост активных перемещений с 15 декабря... Большая нагрузка будет именно в вечерний час пик — он может начинаться раньше и продолжаться дольше обычного. Мы настоятельно рекомендуем заранее подумать о подарках (их лучше заказывать онлайн) и для поездок по городу пользоваться городским транспортом. Так вы сэкономите время в пути", — говорится в сообщении.Уточняется, что уже 30 декабря ситуация улучшится, и в последний день 2021 года на дорогах Москвы будет свободнее, кроме районов около торговых центров.В ЦОДД добавили, что особенно сложно может быть в рядом с "Мегой Белая Дача", ТЦ "Город" (шоссе Энтузиастов), ЦУМом."А в начале января пробки в столице не будут превышать двух баллов", — подчеркнули в пресс-службе.В дальнейшем ситуация на дорогах также останется благоприятной для автомобилистов, хотя местами и может быть осложнена снегопадами.
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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
09:00 15.12.2021 (обновлено: 12:41 15.12.2021)
Дептранс предупредил москвичей о максимальных пробках в канун Нового года
Дептранс Москвы: загруженность дорог до Нового года будет достигать 9-10 баллов
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Загруженность дорог в Москве
в вечерний час пик в преддверии Нового года будет достигать девяти-десяти баллов, сообщается в Telegram-канале
столичного Департамента транспорта.
Там отметили, что в последние недели года всегда самые большие пробки.
"Причины — предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, снегопады, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работ", — сказали в ведомстве.
Пик новогодних пробок придется на 20-29 декабря. Количество автомобилей, прибывающих в столицу из других регионов, начнет увеличиваться — ожидается на 150 тысяч машин больше, чем обычно.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения, в утреннее и дневное время пробки в столице будут достигать шести-семи баллов.
"Аналитики ЦОДД
прогнозируют рост активных перемещений с 15 декабря... Большая нагрузка будет именно в вечерний час пик — он может начинаться раньше и продолжаться дольше обычного. Мы настоятельно рекомендуем заранее подумать о подарках (их лучше заказывать онлайн) и для поездок по городу пользоваться городским транспортом. Так вы сэкономите время в пути", — говорится в сообщении.
Уточняется, что уже 30 декабря ситуация улучшится, и в последний день 2021 года на дорогах Москвы будет свободнее, кроме районов около торговых центров.
В ЦОДД добавили, что особенно сложно может быть в рядом с "Мегой Белая Дача", ТЦ "Город" (шоссе Энтузиастов), ЦУМом.
"А в начале января пробки в столице не будут превышать двух баллов", — подчеркнули в пресс-службе.
В дальнейшем ситуация на дорогах также останется благоприятной для автомобилистов, хотя местами и может быть осложнена снегопадами.
Красавица из Щелково: главная новогодняя ель России
1 из 10
Выбрать главную новогоднюю ель — дело совсем не такое простое, как может показаться. Подходящее дерево искали с апреля.
2 из 10
Специалисты осмотрели больше трех десятков елок и остановились на той, что росла в деревне Новопареево городского округа Щелково.
3 из 10
Очень уж высоки стандарты: дерево должно быть правильной пирамидальной формы, с ровным стволом и пушистыми ветками.
4 из 10
Расти ель должна на опушке, откуда ее проще вывезти.
5 из 10
Важно и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось за время новогодних каникул.
6 из 10
Вельш-корги на театрализованном представлении в деревне Новопареево, где росла главная новогодняя елка страны.
7 из 10
Кремлевской елке 90 лет, ее высота около 28 метров, диаметр ствола — 60-70 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.
8 из 10
Новогоднее дерево освятил представитель Русской православной церкви. Такой традиции следуют с 2010 года.
9 из 10
Через несколько дней пышная ель украсит Соборную площадь Кремля.
10 из 10
Новогодние ели доставляют в Кремль из Подмосковья с 2007 года.
1 из 10
Выбрать главную новогоднюю ель — дело совсем не такое простое, как может показаться. Подходящее дерево искали с апреля.
2 из 10
Специалисты осмотрели больше трех десятков елок и остановились на той, что росла в деревне Новопареево городского округа Щелково.
3 из 10
Очень уж высоки стандарты: дерево должно быть правильной пирамидальной формы, с ровным стволом и пушистыми ветками.
4 из 10
Расти ель должна на опушке, откуда ее проще вывезти.
5 из 10
Важно и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось за время новогодних каникул.
6 из 10
Вельш-корги на театрализованном представлении в деревне Новопареево, где росла главная новогодняя елка страны.
7 из 10
Кремлевской елке 90 лет, ее высота около 28 метров, диаметр ствола — 60-70 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.
8 из 10
Новогоднее дерево освятил представитель Русской православной церкви. Такой традиции следуют с 2010 года.
9 из 10
Через несколько дней пышная ель украсит Соборную площадь Кремля.
10 из 10
Новогодние ели доставляют в Кремль из Подмосковья с 2007 года.