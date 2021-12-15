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Дептранс предупредил москвичей о максимальных пробках в канун Нового года
Дептранс предупредил москвичей о максимальных пробках в канун Нового года - РИА Новости, 15.12.2021
Дептранс предупредил москвичей о максимальных пробках в канун Нового года
Загруженность дорог в Москве в вечерний час пик в преддверии Нового года будет достигать девяти-десяти баллов, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:00
2021-12-15T12:41
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Загруженность дорог в Москве в вечерний час пик в преддверии Нового года будет достигать девяти-десяти баллов, сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.Там отметили, что в последние недели года всегда самые большие пробки.Пик новогодних пробок придется на 20-29 декабря. Количество автомобилей, прибывающих в столицу из других регионов, начнет увеличиваться — ожидается на 150 тысяч машин больше, чем обычно.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения, в утреннее и дневное время пробки в столице будут достигать шести-семи баллов."Аналитики ЦОДД прогнозируют рост активных перемещений с 15 декабря... Большая нагрузка будет именно в вечерний час пик — он может начинаться раньше и продолжаться дольше обычного. Мы настоятельно рекомендуем заранее подумать о подарках (их лучше заказывать онлайн) и для поездок по городу пользоваться городским транспортом. Так вы сэкономите время в пути", — говорится в сообщении.Уточняется, что уже 30 декабря ситуация улучшится, и в последний день 2021 года на дорогах Москвы будет свободнее, кроме районов около торговых центров.В ЦОДД добавили, что особенно сложно может быть в рядом с "Мегой Белая Дача", ТЦ "Город" (шоссе Энтузиастов), ЦУМом."А в начале января пробки в столице не будут превышать двух баллов", — подчеркнули в пресс-службе.В дальнейшем ситуация на дорогах также останется благоприятной для автомобилистов, хотя местами и может быть осложнена снегопадами.
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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
09:00 15.12.2021 (обновлено: 12:41 15.12.2021)
 
Дептранс предупредил москвичей о максимальных пробках в канун Нового года

Дептранс Москвы: загруженность дорог до Нового года будет достигать 9-10 баллов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД)
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Загруженность дорог в Москве в вечерний час пик в преддверии Нового года будет достигать девяти-десяти баллов, сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
Там отметили, что в последние недели года всегда самые большие пробки.
"Причины — предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, снегопады, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работ", — сказали в ведомстве.
Пик новогодних пробок придется на 20-29 декабря. Количество автомобилей, прибывающих в столицу из других регионов, начнет увеличиваться — ожидается на 150 тысяч машин больше, чем обычно.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения, в утреннее и дневное время пробки в столице будут достигать шести-семи баллов.
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"Аналитики ЦОДД прогнозируют рост активных перемещений с 15 декабря... Большая нагрузка будет именно в вечерний час пик — он может начинаться раньше и продолжаться дольше обычного. Мы настоятельно рекомендуем заранее подумать о подарках (их лучше заказывать онлайн) и для поездок по городу пользоваться городским транспортом. Так вы сэкономите время в пути", — говорится в сообщении.
Уточняется, что уже 30 декабря ситуация улучшится, и в последний день 2021 года на дорогах Москвы будет свободнее, кроме районов около торговых центров.
В ЦОДД добавили, что особенно сложно может быть в рядом с "Мегой Белая Дача", ТЦ "Город" (шоссе Энтузиастов), ЦУМом.
"А в начале января пробки в столице не будут превышать двух баллов", — подчеркнули в пресс-службе.
В дальнейшем ситуация на дорогах также останется благоприятной для автомобилистов, хотя местами и может быть осложнена снегопадами.
Красавица из Щелково: главная новогодняя ель России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Выбрать главную новогоднюю ель — дело совсем не такое простое, как может показаться. Подходящее дерево искали с апреля.

Специалисты перемещают главную новогоднюю елку страны, срубленную в деревне Новопареево городского округа Щелково, в специальный автопоезд для отправки на Соборную площадь Кремля
1 из 10

Выбрать главную новогоднюю ель — дело совсем не такое простое, как может показаться. Подходящее дерево искали с апреля.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Специалисты осмотрели больше трех десятков елок и остановились на той, что росла в деревне Новопареево городского округа Щелково.

Лесоруб спиливает елку в деревне Новопареево городского округа Щелково
2 из 10

Специалисты осмотрели больше трех десятков елок и остановились на той, что росла в деревне Новопареево городского округа Щелково.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Очень уж высоки стандарты: дерево должно быть правильной пирамидальной формы, с ровным стволом и пушистыми ветками.

Директор Московского учебно-опытного филиала, лесничий Олег Корегин во время театрализованного представления в деревне Новопареево городского округа Щелково, где будет срублена главная новогодняя елка страны
3 из 10

Очень уж высоки стандарты: дерево должно быть правильной пирамидальной формы, с ровным стволом и пушистыми ветками.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Расти ель должна на опушке, откуда ее проще вывезти.

Специалисты перемещают главную новогоднюю елку страны, срубленную в деревне Новопареево городского округа Щелково, в специальный автопоезд для отправки на Соборную площадь Кремля
4 из 10

Расти ель должна на опушке, откуда ее проще вывезти.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Важно и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось за время новогодних каникул.

Театрализованное представление в деревне Новопареево городского округа Щелково, где будет срублена главная новогодняя елка страны
5 из 10

Важно и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось за время новогодних каникул.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Вельш-корги на театрализованном представлении в деревне Новопареево, где росла главная новогодняя елка страны.

Собака породы вельш-корги в деревне Новопареево городского округа Щелково, где будет срублена главная новогодняя елка страны
6 из 10

Вельш-корги на театрализованном представлении в деревне Новопареево, где росла главная новогодняя елка страны.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кремлевской елке 90 лет, ее высота около 28 метров, диаметр ствола — 60-70 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.

Дед Мороз и Снегурочка выступают на театрализованном представлении в деревне Новопареево городского округа Щелково, где будет срублена главная новогодняя елка страны
7 из 10

Кремлевской елке 90 лет, ее высота около 28 метров, диаметр ствола — 60-70 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Новогоднее дерево освятил представитель Русской православной церкви. Такой традиции следуют с 2010 года.

Священнослужитель в деревне Новопареево городского округа Щелково, где будет срублена главная новогодняя елка страны
8 из 10

Новогоднее дерево освятил представитель Русской православной церкви. Такой традиции следуют с 2010 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Через несколько дней пышная ель украсит Соборную площадь Кремля.

Специалисты поднимают автокраном главную новогоднюю елку страны, срубленную в деревне Новопареево
9 из 10

Через несколько дней пышная ель украсит Соборную площадь Кремля.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Новогодние ели доставляют в Кремль из Подмосковья с 2007 года.

Лесоруб перед рубкой главной новогодней елки в деревне Новопареево городского округа Щелково
10 из 10

Новогодние ели доставляют в Кремль из Подмосковья с 2007 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Выбрать главную новогоднюю ель — дело совсем не такое простое, как может показаться. Подходящее дерево искали с апреля.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Специалисты осмотрели больше трех десятков елок и остановились на той, что росла в деревне Новопареево городского округа Щелково.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Очень уж высоки стандарты: дерево должно быть правильной пирамидальной формы, с ровным стволом и пушистыми ветками.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Расти ель должна на опушке, откуда ее проще вывезти.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Важно и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось за время новогодних каникул.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Вельш-корги на театрализованном представлении в деревне Новопареево, где росла главная новогодняя елка страны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Кремлевской елке 90 лет, ее высота около 28 метров, диаметр ствола — 60-70 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Новогоднее дерево освятил представитель Русской православной церкви. Такой традиции следуют с 2010 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Через несколько дней пышная ель украсит Соборную площадь Кремля.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Новогодние ели доставляют в Кремль из Подмосковья с 2007 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
ОбществоМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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