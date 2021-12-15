https://ria.ru/20211215/prava-1763881278.html

Госдума приняла законопроект о расширении санкций за нарушение прав россиян

Госдума приняла законопроект о расширении санкций за нарушение прав россиян - РИА Новости, 15.12.2021

Госдума приняла законопроект о расширении санкций за нарушение прав россиян

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства, по которому предлагается распространить санкционные меры за нарушение прав россиян не только на... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:15

2021-12-15T16:15

2021-12-15T16:15

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства, по которому предлагается распространить санкционные меры за нарушение прав россиян не только на граждан США, но и на всех иностранцев и лиц без гражданства.Изменения предлагается внести в федеральные законы "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".Действующая редакция закона, говорится в пояснительной записке, предусматривает возможность применения к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России, различных мер санкционного характера.В их числе - запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций."Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства. При этом законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в пояснении к тексту.

https://ria.ru/20211208/politsiya-1762728943.html

https://ria.ru/20211212/izmeneniya-1763311533.html

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общество, сша, госдума рф, иностранцы в россии, россия