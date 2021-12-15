https://ria.ru/20211215/prava-1763817351.html
Госдума разрешила использовать водительские права для идентификации
Госдума разрешила использовать водительские права для идентификации - РИА Новости, 15.12.2021
Госдума разрешила использовать водительские права для идентификации
Госдума приняла закон, позволяющий финансовым и другим организациям, осуществляющим операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов в упрощенном... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:31
2021-12-15T12:31
2021-12-15T13:22
общество
госдума рф
максим решетников
осаго
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587527400_0:90:3065:1814_1920x0_80_0_0_1a1d101835d9f834f32f82f16a07a411.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий финансовым и другим организациям, осуществляющим операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов в упрощенном порядке. Сейчас такое право есть только у профессиональных участников рынка ценных бумаг. После вступления документа в силу им смогут воспользоваться операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.Упрощенная процедура допускает использование водительских прав для удостоверения личности, их номер указывается в дополнение к паспортным данным, которые остаются основным средством идентификации. Сейчас вспомогательными документами считаются номера СНИЛС или ИНН. Вдобавок закон предоставляет указанным организациям право с согласия клиента или его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) для подтверждения достоверности сведений и их обновления.Также с 15 до 40 тысяч рублей повышается размер страховых премий, уплачиваемых физлицами страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиентов.Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
https://ria.ru/20210808/voditeli-1744886672.html
https://ria.ru/20210806/biometricheskaya-1744744293.html
https://ria.ru/20211215/prava-1763760913.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587527400_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_42fd34de5320f5eba0fefa489068093f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, максим решетников, осаго, россия
12:31 15.12.2021 (обновлено: 13:22 15.12.2021)
Госдума разрешила использовать водительские права для идентификации
Госдума приняла закон, разрешающий использовать водительские права для идентификации
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Госдума
приняла закон, позволяющий финансовым и другим организациям, осуществляющим операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов в упрощенном порядке.
Сейчас такое право есть только у профессиональных участников рынка ценных бумаг. После вступления документа в силу им смогут воспользоваться операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.
Упрощенная процедура допускает использование водительских прав для удостоверения личности, их номер указывается в дополнение к паспортным данным, которые остаются основным средством идентификации.
Сейчас вспомогательными документами считаются номера СНИЛС или ИНН.
Вдобавок закон предоставляет указанным организациям право с согласия клиента или его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) для подтверждения достоверности сведений и их обновления.
Также с 15 до 40 тысяч рублей повышается размер страховых премий, уплачиваемых физлицами страховщикам по договорам ОСАГО
и каско без проведения обязательной идентификации клиентов.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.