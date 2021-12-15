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https://ria.ru/20211215/prava-1763817351.html
Госдума разрешила использовать водительские права для идентификации
Госдума разрешила использовать водительские права для идентификации - РИА Новости, 15.12.2021
Госдума разрешила использовать водительские права для идентификации
Госдума приняла закон, позволяющий финансовым и другим организациям, осуществляющим операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов в упрощенном... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:31
2021-12-15T13:22
общество
госдума рф
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий финансовым и другим организациям, осуществляющим операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов в упрощенном порядке. Сейчас такое право есть только у профессиональных участников рынка ценных бумаг. После вступления документа в силу им смогут воспользоваться операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.Упрощенная процедура допускает использование водительских прав для удостоверения личности, их номер указывается в дополнение к паспортным данным, которые остаются основным средством идентификации. Сейчас вспомогательными документами считаются номера СНИЛС или ИНН. Вдобавок закон предоставляет указанным организациям право с согласия клиента или его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) для подтверждения достоверности сведений и их обновления.Также с 15 до 40 тысяч рублей повышается размер страховых премий, уплачиваемых физлицами страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиентов.Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
https://ria.ru/20210808/voditeli-1744886672.html
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общество, госдума рф, максим решетников, осаго, россия
12:31 15.12.2021 (обновлено: 13:22 15.12.2021)
 
Госдума разрешила использовать водительские права для идентификации

Госдума приняла закон, разрешающий использовать водительские права для идентификации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий финансовым и другим организациям, осуществляющим операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов в упрощенном порядке.
Сейчас такое право есть только у профессиональных участников рынка ценных бумаг. После вступления документа в силу им смогут воспользоваться операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.
Знак такси - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 04:52
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Упрощенная процедура допускает использование водительских прав для удостоверения личности, их номер указывается в дополнение к паспортным данным, которые остаются основным средством идентификации.
Сейчас вспомогательными документами считаются номера СНИЛС или ИНН.
Вдобавок закон предоставляет указанным организациям право с согласия клиента или его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) для подтверждения достоверности сведений и их обновления.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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В России тестируют биометрическую идентификацию для получения госуслуг
Также с 15 до 40 тысяч рублей повышается размер страховых премий, уплачиваемых физлицами страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиентов.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Автоматическая коробка передач - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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ОбществоГосдума РФМаксим РешетниковОСАГОРоссия
 
 
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