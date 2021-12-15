https://ria.ru/20211215/prava-1763760913.html

Механика или коробка-автомат: что лучше

Автоэксперт объяснил, почему не стоит получать права на коробку-автомат - РИА Новости, 15.12.2021

Механика или коробка-автомат: что лучше

У "механики" и у "автомата" есть свои минусы и плюсы, рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Московского Политеха Владимир Удовик. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T04:20

2021-12-15T04:20

2021-12-15T04:20

авто

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. У "механики" и у "автомата" есть свои минусы и плюсы, рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Московского Политеха Владимир Удовик.К тому же, по словам автоэксперта, расход топлива у автомобиля с механикой меньше. Что касается недостатков, то они актуальны только для начинающих автолюбителей. Удовик приводит в пример проблему с реакцией при переключении передач. Она, по его мнению, с приобретением опыта вождения перестает существовать.В целом, "автомат" удобен для водителя, но и минусов у него немало, резюмирует Удовик.

https://ria.ru/20211214/prava-1763584587.html

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