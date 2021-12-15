https://ria.ru/20211215/prava-1763760913.html
Механика или коробка-автомат: что лучше
Автоэксперт объяснил, почему не стоит получать права на коробку-автомат - РИА Новости, 15.12.2021
Механика или коробка-автомат: что лучше
У "механики" и у "автомата" есть свои минусы и плюсы, рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Московского Политеха Владимир Удовик. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T04:20
2021-12-15T04:20
2021-12-15T04:20
авто
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. У "механики" и у "автомата" есть свои минусы и плюсы, рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Московского Политеха Владимир Удовик.К тому же, по словам автоэксперта, расход топлива у автомобиля с механикой меньше. Что касается недостатков, то они актуальны только для начинающих автолюбителей. Удовик приводит в пример проблему с реакцией при переключении передач. Она, по его мнению, с приобретением опыта вождения перестает существовать.В целом, "автомат" удобен для водителя, но и минусов у него немало, резюмирует Удовик.
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авто
Автоэксперт объяснил, почему не стоит получать права на коробку-автомат
Эксперт Политеха Удовик заявил, что механической коробки передач есть свои плюсы
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
У "механики" и у "автомата" есть свои минусы и плюсы, рассказывает агентству "Прайм"
автоэксперт Московского Политеха Владимир Удовик.
"Как правило, механическая коробка передач позволяет работать двигателю на более высоких оборотах, что необходимо для повышения проходимости или при перевозках тяжелых грузов. При управлении автомобилем с МКП водитель лучше чувствует сцепление ведущих колес с поверхностью дороги, значит, делает передвижение автомобиля более безопасным", — считает он.
К тому же, по словам автоэксперта, расход топлива у автомобиля с механикой меньше. Что касается недостатков, то они актуальны только для начинающих автолюбителей. Удовик приводит в пример проблему с реакцией при переключении передач. Она, по его мнению, с приобретением опыта вождения перестает существовать.
В целом, "автомат" удобен для водителя, но и минусов у него немало, резюмирует Удовик.