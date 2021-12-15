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Из горящего ТЦ в Гонконге эвакуировали около 160 человек

Из горящего ТЦ в Гонконге эвакуировали около 160 человек - РИА Новости, 15.12.2021

Из горящего ТЦ в Гонконге эвакуировали около 160 человек

Порядка 160 человек эвакуированы из горящего ТЦ в Гонконге, число госпитализированных возросло до восьми, еще более 300 заблокированы на крыше, пишет газета... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:02

2021-12-15T11:02

2021-12-15T11:51

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Порядка 160 человек эвакуированы из горящего ТЦ в Гонконге, число госпитализированных возросло до восьми, еще более 300 заблокированы на крыше, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на полицию.Пожар в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге начался в 12.37 по местному времени (7.37 мск), как раз в обеденный перерыв. Сообщается, что в здании, где расположены офисы и торговый центр, преимущественно остались посетители магазинов и ресторанов. По-прежнему неизвестны причины возгорания."Полиция заявила, что более 300 человек заблокированы на крыше здания, еще 160 эвакуированы", - пишет издание.По данным правоохранительных органов, мужчина и шесть женщин в возрасте от 31 до 72 лет были госпитализированы с отравлением дымом. Еще одна женщина доставлена в больницу с травмами ног.

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в мире, гонконг