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Из горящего ТЦ в Гонконге эвакуировали около 160 человек
Из горящего ТЦ в Гонконге эвакуировали около 160 человек - РИА Новости, 15.12.2021
Из горящего ТЦ в Гонконге эвакуировали около 160 человек
Порядка 160 человек эвакуированы из горящего ТЦ в Гонконге, число госпитализированных возросло до восьми, еще более 300 заблокированы на крыше, пишет газета... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:02
2021-12-15T11:51
в мире
гонконг
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Порядка 160 человек эвакуированы из горящего ТЦ в Гонконге, число госпитализированных возросло до восьми, еще более 300 заблокированы на крыше, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на полицию.Пожар в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге начался в 12.37 по местному времени (7.37 мск), как раз в обеденный перерыв. Сообщается, что в здании, где расположены офисы и торговый центр, преимущественно остались посетители магазинов и ресторанов. По-прежнему неизвестны причины возгорания."Полиция заявила, что более 300 человек заблокированы на крыше здания, еще 160 эвакуированы", - пишет издание.По данным правоохранительных органов, мужчина и шесть женщин в возрасте от 31 до 72 лет были госпитализированы с отравлением дымом. Еще одна женщина доставлена в больницу с травмами ног.
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в мире, гонконг
11:02 15.12.2021 (обновлено: 11:51 15.12.2021)
 
Из горящего ТЦ в Гонконге эвакуировали около 160 человек

Из горящего ТЦ в Гонконге эвакуировали около 160 человек, более 300 остаются на крыше

© REUTERS / Lam YikЭвакуация пострадавших в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
Эвакуация пострадавших в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Lam Yik
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Порядка 160 человек эвакуированы из горящего ТЦ в Гонконге, число госпитализированных возросло до восьми, еще более 300 заблокированы на крыше, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на полицию.
Пожар в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге начался в 12.37 по местному времени (7.37 мск), как раз в обеденный перерыв. Сообщается, что в здании, где расположены офисы и торговый центр, преимущественно остались посетители магазинов и ресторанов. По-прежнему неизвестны причины возгорания.
"Полиция заявила, что более 300 человек заблокированы на крыше здания, еще 160 эвакуированы", - пишет издание.
По данным правоохранительных органов, мужчина и шесть женщин в возрасте от 31 до 72 лет были госпитализированы с отравлением дымом. Еще одна женщина доставлена в больницу с травмами ног.
Пожар во Всемирном торговом центре в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung

Пожар начался в обеденный перерыв, когда в торговом центре оставались в основном посетители магазинов и ресторанов.

Эвакуация пострадавших в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
1 из 8

Пожар начался в обеденный перерыв, когда в торговом центре оставались в основном посетители магазинов и ресторанов.

© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / Lam Yik

Многие оказались заблокированы на крыше.

Эвакуация пострадавших в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
2 из 8

Многие оказались заблокированы на крыше.

© REUTERS / Lam Yik
© AP Photo / Kin Cheung

Спасатели эвакуировали из горящего здания 1200 человек.

Эвакуация пострадавших в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
3 из 8

Спасатели эвакуировали из горящего здания 1200 человек.

© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / Lam Yik

С отравлением дымом и другими травмами госпитализированы 14 человек.

Эвакуация пострадавшей в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
4 из 8

С отравлением дымом и другими травмами госпитализированы 14 человек.

© REUTERS / Lam Yik
© REUTERS / Lam Yik

Эвакуация пострадавшего при пожаре во Всемирном торговом центре.

Эвакуация пострадавшего в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
5 из 8

Эвакуация пострадавшего при пожаре во Всемирном торговом центре.

© REUTERS / Lam Yik
© AP Photo / Kin Cheung

Причина пожара пока неизвестна.

Пожарные на месте пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
6 из 8

Причина пожара пока неизвестна.

© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / Lam Yik

Сообщалось только, что возгорание началось в помещении с электронным оборудованием.

Спасатели эвакуируют пострадавшего в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
7 из 8

Сообщалось только, что возгорание началось в помещении с электронным оборудованием.

© REUTERS / Lam Yik
© AP Photo / Kin Cheung

Эвакуация посетителей Всемирного торгового центра в Гонконге.

Эвакуация пострадавших в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
8 из 8

Эвакуация посетителей Всемирного торгового центра в Гонконге.

© AP Photo / Kin Cheung
1 из 8

Пожар начался в обеденный перерыв, когда в торговом центре оставались в основном посетители магазинов и ресторанов.

© AP Photo / Kin Cheung
2 из 8

Многие оказались заблокированы на крыше.

© REUTERS / Lam Yik
3 из 8

Спасатели эвакуировали из горящего здания 1200 человек.

© AP Photo / Kin Cheung
4 из 8

С отравлением дымом и другими травмами госпитализированы 14 человек.

© REUTERS / Lam Yik
5 из 8

Эвакуация пострадавшего при пожаре во Всемирном торговом центре.

© REUTERS / Lam Yik
6 из 8

Причина пожара пока неизвестна.

© AP Photo / Kin Cheung
7 из 8

Сообщалось только, что возгорание началось в помещении с электронным оборудованием.

© REUTERS / Lam Yik
8 из 8

Эвакуация посетителей Всемирного торгового центра в Гонконге.

© AP Photo / Kin Cheung
 
В миреГонконг
 
 
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