Из горящего ТЦ в Гонконге эвакуировали около 160 человек

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Порядка 160 человек эвакуированы из горящего ТЦ в Гонконге, число госпитализированных возросло до восьми, еще более 300 заблокированы на крыше, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на полицию.Пожар в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге начался в 12.37 по местному времени (7.37 мск), как раз в обеденный перерыв. Сообщается, что в здании, где расположены офисы и торговый центр, преимущественно остались посетители магазинов и ресторанов. По-прежнему неизвестны причины возгорания."Полиция заявила, что более 300 человек заблокированы на крыше здания, еще 160 эвакуированы", - пишет издание.По данным правоохранительных органов, мужчина и шесть женщин в возрасте от 31 до 72 лет были госпитализированы с отравлением дымом. Еще одна женщина доставлена в больницу с травмами ног.
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Порядка 160 человек эвакуированы из горящего ТЦ в Гонконге, число госпитализированных возросло до восьми, еще более 300 заблокированы на крыше, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на полицию.
Пожар в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге начался в 12.37 по местному времени (7.37 мск), как раз в обеденный перерыв. Сообщается, что в здании, где расположены офисы и торговый центр, преимущественно остались посетители магазинов и ресторанов. По-прежнему неизвестны причины возгорания.
"Полиция заявила, что более 300 человек заблокированы на крыше здания, еще 160 эвакуированы", - пишет издание.
По данным правоохранительных органов, мужчина и шесть женщин в возрасте от 31 до 72 лет были госпитализированы с отравлением дымом. Еще одна женщина доставлена в больницу с травмами ног.
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