https://ria.ru/20211215/pozhar-1763798263.html

Пожар во Всемирном торговом центре в Гонконге

Пожар во Всемирном торговом центре в Гонконге - РИА Новости, 15.12.2021

Пожар во Всемирном торговом центре в Гонконге

В Гонконге загорелось здание Всемирного торгового центра, есть пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:49

2021-12-15T11:49

2021-12-15T12:07

фото

гонконг

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В Гонконге загорелось здание Всемирного торгового центра, есть пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

гонконг

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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