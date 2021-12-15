Пожар во Всемирном торговом центре в Гонконге
Пожар начался в обеденный перерыв, когда в торговом центре оставались в основном посетители магазинов и ресторанов.
Пожар начался в обеденный перерыв, когда в торговом центре оставались в основном посетители магазинов и ресторанов.
Многие оказались заблокированы на крыше.
Спасатели эвакуировали из горящего здания 1200 человек.
Спасатели эвакуировали из горящего здания 1200 человек.
С отравлением дымом и другими травмами госпитализированы 14 человек.
Эвакуация пострадавшего при пожаре во Всемирном торговом центре.
Причина пожара пока неизвестна.
Причина пожара пока неизвестна.
Сообщалось только, что возгорание началось в помещении с электронным оборудованием.
Сообщалось только, что возгорание началось в помещении с электронным оборудованием.
Эвакуация посетителей Всемирного торгового центра в Гонконге.
Эвакуация посетителей Всемирного торгового центра в Гонконге.