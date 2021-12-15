СМИ: в горящем ТЦ в Гонконге заблокированы более 300 человек

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число человек, заблокированных на крыше торгового центра в Гонконге из-за сильного пожара, превышает 300, семеро пострадали, пишет газета South China Morning Post.Ранее полиция сообщила, что, по предварительным данным, около 100 человек были эвакуированы на пятый этаж, где расположена площадка на открытом воздухе."Более 300 человек находятся на крыше небоскреба в Гонконге", - пишет издание.Также, по данным издания, семь человек пострадали от отравления угарным газом, четверо из них госпитализированы. Ранее сообщалось о двух пострадавших.Как отмечается, пожар начался в помещении, где находится электронное оборудование.Пожар в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге начался в 12.37 по местному времени (7.37 мск), как раз в обеденный перерыв. Сообщается, что в здании, где расположены офисы и торговый центр, преимущественно остались посетители магазинов и ресторанов. По-прежнему неизвестны причины возгорания.
Как отмечается, пожар начался в помещении, где находится электронное оборудование.
Пожар в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге начался в 12.37 по местному времени (7.37 мск), как раз в обеденный перерыв. Сообщается, что в здании, где расположены офисы и торговый центр, преимущественно остались посетители магазинов и ресторанов. По-прежнему неизвестны причины возгорания.
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