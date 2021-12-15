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СМИ: в горящем ТЦ в Гонконге заблокированы более 300 человек
СМИ: в горящем ТЦ в Гонконге заблокированы более 300 человек - РИА Новости, 15.12.2021
СМИ: в горящем ТЦ в Гонконге заблокированы более 300 человек
Число человек, заблокированных на крыше торгового центра в Гонконге из-за сильного пожара, превышает 300, семеро пострадали, пишет газета South China Morning... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T10:18
2021-12-15T11:51
в мире
гонконг
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число человек, заблокированных на крыше торгового центра в Гонконге из-за сильного пожара, превышает 300, семеро пострадали, пишет газета South China Morning Post.Ранее полиция сообщила, что, по предварительным данным, около 100 человек были эвакуированы на пятый этаж, где расположена площадка на открытом воздухе."Более 300 человек находятся на крыше небоскреба в Гонконге", - пишет издание.Также, по данным издания, семь человек пострадали от отравления угарным газом, четверо из них госпитализированы. Ранее сообщалось о двух пострадавших.Как отмечается, пожар начался в помещении, где находится электронное оборудование.Пожар в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге начался в 12.37 по местному времени (7.37 мск), как раз в обеденный перерыв. Сообщается, что в здании, где расположены офисы и торговый центр, преимущественно остались посетители магазинов и ресторанов. По-прежнему неизвестны причины возгорания.
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РИА Новости
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в мире, гонконг
10:18 15.12.2021 (обновлено: 11:51 15.12.2021)
 
СМИ: в горящем ТЦ в Гонконге заблокированы более 300 человек

СМИ: в горящем торговом центре в Гонконге заблокированы более 300 человек

© REUTERS / Lam YikЭвакуация пострадавшей в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
Эвакуация пострадавшей в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Lam Yik
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число человек, заблокированных на крыше торгового центра в Гонконге из-за сильного пожара, превышает 300, семеро пострадали, пишет газета South China Morning Post.
Ранее полиция сообщила, что, по предварительным данным, около 100 человек были эвакуированы на пятый этаж, где расположена площадка на открытом воздухе.
"Более 300 человек находятся на крыше небоскреба в Гонконге", - пишет издание.
Также, по данным издания, семь человек пострадали от отравления угарным газом, четверо из них госпитализированы. Ранее сообщалось о двух пострадавших.
Пожар во Всемирном торговом центре в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung

Пожар начался в обеденный перерыв, когда в торговом центре оставались в основном посетители магазинов и ресторанов.

Эвакуация пострадавших в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
1 из 8

Пожар начался в обеденный перерыв, когда в торговом центре оставались в основном посетители магазинов и ресторанов.

© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / Lam Yik

Многие оказались заблокированы на крыше.

Эвакуация пострадавших в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
2 из 8

Многие оказались заблокированы на крыше.

© REUTERS / Lam Yik
© AP Photo / Kin Cheung

Спасатели эвакуировали из горящего здания 1200 человек.

Эвакуация пострадавших в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
3 из 8

Спасатели эвакуировали из горящего здания 1200 человек.

© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / Lam Yik

С отравлением дымом и другими травмами госпитализированы 14 человек.

Эвакуация пострадавшей в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
4 из 8

С отравлением дымом и другими травмами госпитализированы 14 человек.

© REUTERS / Lam Yik
© REUTERS / Lam Yik

Эвакуация пострадавшего при пожаре во Всемирном торговом центре.

Эвакуация пострадавшего в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
5 из 8

Эвакуация пострадавшего при пожаре во Всемирном торговом центре.

© REUTERS / Lam Yik
© AP Photo / Kin Cheung

Причина пожара пока неизвестна.

Пожарные на месте пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
6 из 8

Причина пожара пока неизвестна.

© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / Lam Yik

Сообщалось только, что возгорание началось в помещении с электронным оборудованием.

Спасатели эвакуируют пострадавшего в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
7 из 8

Сообщалось только, что возгорание началось в помещении с электронным оборудованием.

© REUTERS / Lam Yik
© AP Photo / Kin Cheung

Эвакуация посетителей Всемирного торгового центра в Гонконге.

Эвакуация пострадавших в результате пожара во Всемирном торговом центре в Гонконге
8 из 8

Эвакуация посетителей Всемирного торгового центра в Гонконге.

© AP Photo / Kin Cheung
1 из 8

Пожар начался в обеденный перерыв, когда в торговом центре оставались в основном посетители магазинов и ресторанов.

© AP Photo / Kin Cheung
2 из 8

Многие оказались заблокированы на крыше.

© REUTERS / Lam Yik
3 из 8

Спасатели эвакуировали из горящего здания 1200 человек.

© AP Photo / Kin Cheung
4 из 8

С отравлением дымом и другими травмами госпитализированы 14 человек.

© REUTERS / Lam Yik
5 из 8

Эвакуация пострадавшего при пожаре во Всемирном торговом центре.

© REUTERS / Lam Yik
6 из 8

Причина пожара пока неизвестна.

© AP Photo / Kin Cheung
7 из 8

Сообщалось только, что возгорание началось в помещении с электронным оборудованием.

© REUTERS / Lam Yik
8 из 8

Эвакуация посетителей Всемирного торгового центра в Гонконге.

© AP Photo / Kin Cheung
Как отмечается, пожар начался в помещении, где находится электронное оборудование.
Пожар в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге начался в 12.37 по местному времени (7.37 мск), как раз в обеденный перерыв. Сообщается, что в здании, где расположены офисы и торговый центр, преимущественно остались посетители магазинов и ресторанов. По-прежнему неизвестны причины возгорания.
 
В миреГонконг
 
 
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