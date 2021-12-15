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Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за сильного пожара
Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за сильного пожара - РИА Новости, 15.12.2021
Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за сильного пожара
Десятки человек оказались заблокированы в торговом центре в Гонконге из-за сильного пожара, двое пострадали, сообщила газета South China Morning Post. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:55
2021-12-15T08:55
2021-12-15T11:55
в мире
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ПЕКИН, 15 дек — РИА Новости. Десятки человек оказались заблокированы в торговом центре в Гонконге из-за сильного пожара, двое пострадали, сообщила газета South China Morning Post.Возгорание в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге зафиксировали в 12:37 по местному времени (07:37 мск), как раз в обеденный перерыв. Сообщается, что внутри преимущественно остались посетители магазинов и ресторанов.По предварительным данным полиции, около ста человек эвакуировали на пятый этаж, где расположена площадка на открытом воздухе.По-прежнему неизвестны причины пожара и сколько человек оказались взаперти.Пожарные продолжают бороться с огнем.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, гонконг
08:55 15.12.2021 (обновлено: 11:55 15.12.2021)
Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за сильного пожара
South China Morning Post: десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за пожара