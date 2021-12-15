https://ria.ru/20211215/pozhar-1763775878.html

Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за сильного пожара

Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за сильного пожара - РИА Новости, 15.12.2021

Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за сильного пожара

Десятки человек оказались заблокированы в торговом центре в Гонконге из-за сильного пожара, двое пострадали, сообщила газета South China Morning Post. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T08:55

2021-12-15T08:55

2021-12-15T11:55

в мире

гонконг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763787749_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_9b5bdd380b4743071d437a384fd873b9.jpg

ПЕКИН, 15 дек — РИА Новости. Десятки человек оказались заблокированы в торговом центре в Гонконге из-за сильного пожара, двое пострадали, сообщила газета South China Morning Post.Возгорание в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге зафиксировали в 12:37 по местному времени (07:37 мск), как раз в обеденный перерыв. Сообщается, что внутри преимущественно остались посетители магазинов и ресторанов.По предварительным данным полиции, около ста человек эвакуировали на пятый этаж, где расположена площадка на открытом воздухе.По-прежнему неизвестны причины пожара и сколько человек оказались взаперти.Пожарные продолжают бороться с огнем.

гонконг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гонконг