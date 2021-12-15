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В Амурской области при пожаре погибли четыре человека
В Амурской области при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 15.12.2021
В Амурской области при пожаре погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе дети – годовалый мальчик и девочка 11 лет, погибли во время пожара в частном деревянном доме в городе Шимановск, возбуждено... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T05:40
2021-12-15T05:40
2021-12-15T06:12
происшествия
шимановск
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 дек – РИА Новости. Четыре человека, в том числе дети – годовалый мальчик и девочка 11 лет, погибли во время пожара в частном деревянном доме в городе Шимановск, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Амурской области."15 декабря 2021 года при тушении возгорания в частном деревянном доме по улице Калинина в городе Шимановске обнаружены тела четырех человек, включая двух детей: годовалого мальчика и одиннадцатилетний девочки. По факту гибели людей следственным отделом по городу Шимановск … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.Следователи и сотрудники Госпожнадзора осматривают место пожара, для установления причин и очага возгорания назначены судебные пожарно-техническая и другие экспертизы. Для оказания помощи в расследовании в Шимановск выехали следователи-криминалисты СУСК РФ по Амурской области.Как добавляет ГУМЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 6.50 (00.50 мск), обнаружили пожар соседи, к этому времени деревянный дом горел открытым пламенем. Через пять минут после вызова пожарные прибыли на место."На момент пожара в доме находились пять человек, ребенка 2009 года рождения из горящего дома спасли до прибытия пожарных расчетов соседи, обнаружившие пожар", - сообщает ГУМЧС России по Амурской области в своем Instagram-аккаунте.
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происшествия, шимановск, амурская область, россия
05:40 15.12.2021 (обновлено: 06:12 15.12.2021)
В Амурской области при пожаре погибли четыре человека
В Амурской области при пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей