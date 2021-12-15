https://ria.ru/20211215/pomosch-1763887829.html

Путин поручил представить новые методики по оказанию помощи пожилым людям

Путин поручил представить новые методики по оказанию помощи пожилым людям - РИА Новости, 15.12.2021

Путин поручил представить новые методики по оказанию помощи пожилым людям

Президент РФ Владимир Путин, говоря о снижении оказания помощи инвалидам и пожилым в социальных организациях, поручил министру труда и социальной защиты Антону... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:36

2021-12-15T16:36

2021-12-15T16:51

общество

владимир путин

пожилые

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о снижении оказания помощи инвалидам и пожилым в социальных организациях, поручил министру труда и социальной защиты Антону Котякову проанализировать и предложить новые методики по исправлению ситуации, несмотря на пандемию.Президент подчеркнул, что это та ситуация, когда за цифрами стоят конкретные люди."Я вас прошу... еще раз вернуться к этому и тщательно проанализировать все детали, связанные со снижением этих показателей. И, конечно, подумать и предложить новые варианты работы, новые методики, дополнительные меры по исправлению этой ситуации, несмотря на все пандемийные ограничения", - сказал президент.Он также попросил министра отдельно доложить ему по этому вопросу."Хорошо, Владимир Владимирович, сделаем", - подтвердил министр.

https://ria.ru/20211215/itogi-1763870150.html

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общество, владимир путин, пожилые, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков