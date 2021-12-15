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Путин поручил представить новые методики по оказанию помощи пожилым людям
Путин поручил представить новые методики по оказанию помощи пожилым людям - РИА Новости, 15.12.2021
Путин поручил представить новые методики по оказанию помощи пожилым людям
Президент РФ Владимир Путин, говоря о снижении оказания помощи инвалидам и пожилым в социальных организациях, поручил министру труда и социальной защиты Антону... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:36
2021-12-15T16:36
2021-12-15T16:51
общество
владимир путин
пожилые
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о снижении оказания помощи инвалидам и пожилым в социальных организациях, поручил министру труда и социальной защиты Антону Котякову проанализировать и предложить новые методики по исправлению ситуации, несмотря на пандемию.Президент подчеркнул, что это та ситуация, когда за цифрами стоят конкретные люди."Я вас прошу... еще раз вернуться к этому и тщательно проанализировать все детали, связанные со снижением этих показателей. И, конечно, подумать и предложить новые варианты работы, новые методики, дополнительные меры по исправлению этой ситуации, несмотря на все пандемийные ограничения", - сказал президент.Он также попросил министра отдельно доложить ему по этому вопросу."Хорошо, Владимир Владимирович, сделаем", - подтвердил министр.
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общество, владимир путин, пожилые, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков
16:36 15.12.2021 (обновлено: 16:51 15.12.2021)
Путин поручил представить новые методики по оказанию помощи пожилым людям
Президент Путин поручил представить новые методики по оказанию помощи пожилым людям