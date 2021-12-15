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Совфед одобрил закон о расширении полномочий полиции
Совфед одобрил закон о расширении полномочий полиции - РИА Новости, 15.12.2021
Совфед одобрил закон о расширении полномочий полиции
Совет Федерации одобрил на заседании закон о расширении полномочий полиции. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:53
2021-12-15T14:08
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании закон о расширении полномочий полиции.Закон, в частности, даст полиции право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.Также полиция получит право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.Из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.Кроме этого, полиция также получила право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.Помимо этого, личный досмотр граждан полицейскими, досмотр находящихся при них вещей, а также их транспортных средств осуществляется сотрудниками полиции, если имеются основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Также полицейским разрешили проводить личный досмотр граждан, если имеются основания полагать, что они скрывают предметы хищения.
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общество, совет федерации рф
13:53 15.12.2021 (обновлено: 14:08 15.12.2021)
 
Совфед одобрил закон о расширении полномочий полиции

Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий полиции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании закон о расширении полномочий полиции.
Закон, в частности, даст полиции право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Полицейским будет разрешено представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.
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Также полиция получит право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.
Из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.
Кроме этого, полиция также получила право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.
Помимо этого, личный досмотр граждан полицейскими, досмотр находящихся при них вещей, а также их транспортных средств осуществляется сотрудниками полиции, если имеются основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Также полицейским разрешили проводить личный досмотр граждан, если имеются основания полагать, что они скрывают предметы хищения.
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