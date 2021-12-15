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"Похищенная" в Калмыкии девушка сама уехала на Урал, чтобы выйти замуж
"Похищенная" в Калмыкии девушка сама уехала на Урал, чтобы выйти замуж - РИА Новости, 15.12.2021
"Похищенная" в Калмыкии девушка сама уехала на Урал, чтобы выйти замуж
Двадцатилетняя жительница Калмыкии, которую якобы похитили из дома четыре дня назад, уехала со знакомыми в Челябинскую область, рассказали в СУ СК по... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:15
2021-12-15T13:15
2021-12-15T15:27
происшествия
челябинская область
республика калмыкия
южноуральск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек — РИА Новости. Двадцатилетняя жительница Калмыкии, которую якобы похитили из дома четыре дня назад, уехала со знакомыми в Челябинскую область, рассказали в СУ СК по республике.11 декабря в полицию поступило сообщение, что в частном доме в селе Приютное происходит драка. Стражи порядка установили, что ночью в дом к местной жительнице вошли несколько мужчин и вывели на улицу 20-летнюю дочь хозяйки. Мать и брат пытались им помешать, но не смогли. Ее начали искать. "В настоящее время местонахождение девушки установлено, она находится в городе Южноуральск Челябинской области, с ее слов никаких противоправных действий в отношении нее не совершено, она выехала по своему желанию с целью выйти замуж", — сказали в ведомстве. Следователи проводят проверку из-за инцидента.
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, республика калмыкия, южноуральск, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:15 15.12.2021 (обновлено: 15:27 15.12.2021)
"Похищенная" в Калмыкии девушка сама уехала на Урал, чтобы выйти замуж
В Челябинской области нашли "похищенную" жительницу Калмыкии, уехавшую, чтобы выйти замуж