https://ria.ru/20211215/pokhischenie-1763827278.html

"Похищенная" в Калмыкии девушка сама уехала на Урал, чтобы выйти замуж

"Похищенная" в Калмыкии девушка сама уехала на Урал, чтобы выйти замуж - РИА Новости, 15.12.2021

"Похищенная" в Калмыкии девушка сама уехала на Урал, чтобы выйти замуж

Двадцатилетняя жительница Калмыкии, которую якобы похитили из дома четыре дня назад, уехала со знакомыми в Челябинскую область, рассказали в СУ СК по... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:15

2021-12-15T13:15

2021-12-15T15:27

происшествия

челябинская область

республика калмыкия

южноуральск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек — РИА Новости. Двадцатилетняя жительница Калмыкии, которую якобы похитили из дома четыре дня назад, уехала со знакомыми в Челябинскую область, рассказали в СУ СК по республике.11 декабря в полицию поступило сообщение, что в частном доме в селе Приютное происходит драка. Стражи порядка установили, что ночью в дом к местной жительнице вошли несколько мужчин и вывели на улицу 20-летнюю дочь хозяйки. Мать и брат пытались им помешать, но не смогли. Ее начали искать. "В настоящее время местонахождение девушки установлено, она находится в городе Южноуральск Челябинской области, с ее слов никаких противоправных действий в отношении нее не совершено, она выехала по своему желанию с целью выйти замуж", — сказали в ведомстве. Следователи проводят проверку из-за инцидента.

https://ria.ru/20210903/proisshestvie-1748543560.html

челябинская область

республика калмыкия

южноуральск

россия

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происшествия, челябинская область, республика калмыкия, южноуральск, следственный комитет россии (ск рф), россия