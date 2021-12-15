https://ria.ru/20211215/pogoda-1763779934.html

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 15.12.2021

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Петербурге с вечера среды из-за ожидаемого тумана с плохой... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T09:27

2021-12-15T09:27

2021-12-15T09:27

общество

санкт-петербург

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598020063_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_928dbd309684cf6cf1d8e0112a323e7f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Петербурге с вечера среды из-за ожидаемого тумана с плохой видимостью, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра России, с 19 часов 15 декабря до 6 часов 16 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана с видимостью менее 500 метров", - говорится в сообщении.По градации опасности погодных условий "желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Накануне он объявлялся до 07.00 мск среды из-за гололедицы и налипания мокрого снега.Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках.Согласно информации на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около плюс 1 градуса, наблюдается мокрый снег и моросящий дождь. Такая температура сохранится еще несколько дней.

https://realty.ria.ru/20211214/teplo-1763485978.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, россия