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В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 15.12.2021
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Петербурге с вечера среды из-за ожидаемого тумана с плохой... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T09:27
2021-12-15T09:27
2021-12-15T09:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Петербурге с вечера среды из-за ожидаемого тумана с плохой видимостью, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра России, с 19 часов 15 декабря до 6 часов 16 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана с видимостью менее 500 метров", - говорится в сообщении.По градации опасности погодных условий "желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Накануне он объявлялся до 07.00 мск среды из-за гололедицы и налипания мокрого снега.Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках.Согласно информации на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около плюс 1 градуса, наблюдается мокрый снег и моросящий дождь. Такая температура сохранится еще несколько дней.
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общество, санкт-петербург, россия
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Петербурге с вечера среды из-за ожидаемого тумана с плохой видимостью, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра России, с 19 часов 15 декабря до 6 часов 16 декабря на территории Санкт-Петербурга
объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана с видимостью менее 500 метров", - говорится в сообщении.
По градации опасности погодных условий "желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Накануне он объявлялся до 07.00 мск среды из-за гололедицы и налипания мокрого снега.
Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках.
Согласно информации на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около плюс 1 градуса, наблюдается мокрый снег и моросящий дождь. Такая температура сохранится еще несколько дней.