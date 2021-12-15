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Почему опасен подогрев сидений в авто
Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто - РИА Новости, 15.12.2021
Почему опасен подогрев сидений в авто
Подогрев сидений в автомобиле – удобная функция в холодное время года. Однако ее постоянное использование может негативно отражаться на здоровье мужчин,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T02:08
2021-12-15T12:38
авто
андрей демин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подогрев сидений в автомобиле – удобная функция в холодное время года. Однако ее постоянное использование может негативно отражаться на здоровье мужчин, предупредил в интервью радио Sputnik профессор, кандидат медицинских наук Андрей Демин.Установленная в большинстве современных автомобилей система подогрева сидений защищает организм от переохлаждения, но включать ее рекомендуется до начала поездки, а во время движения эту опцию лучше не использовать, считает профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.Не следует также включать подогрев сидений на полную мощность, продолжил профессор. Одна из причин, по которым стоит придерживаться этого правила, – высокая вероятность простуды при выходе из слишком теплой машины на мороз."Не надо включать повышенный режим, не надо, чтобы подогрев был очень сильный. Система не предназначена для этого, она просто должна исключить ощущение, что вы садитесь на холодное. Греться за счет подогрева сидений противопоказано: ничего в организме нет необходимости нагревать. Особенно, если вам в любой момент может понадобиться выйти на холод", – сказал Андрей Демин.Выходя из прогретого салона автомобиля на холод, обязательно нужно одеться, чтобы не простудиться, добавил он. Если в автомобиле кожаные сиденья, которые быстро остывают, то можно использовать специальные накидки, чтобы не включать лишний раз подогрев.Помимо прочего, по словам кандидата медицинских наук, долгий и основательный прогрев сиденья может привести к риску развития бесплодия у мужчин."Такая информация попадается. Природа неспроста выделила мужские половые железы, они находятся в мошонке, и должна быть пониженная температура, чтобы все процессы протекали нормально. Выход – не греть сиденья длительное время, потому что есть опасность бесплодия, а также избегать длительного сидения", – посоветовал Андрей Демин в интервью радио Sputnik.Многочасовое вождение, характерное для жителей крупных городов с их постоянными пробками, а также для дальнобойщиков, плохо сочетается с человеческой физиологией, продолжил он. И не следует усугублять проблему чрезмерным подогревом сидений – эту функцию лучше свести к к необходимому минимуму, уверен профессор.
https://ria.ru/20211209/sidene-1762998638.html
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авто, андрей демин
02:08 15.12.2021 (обновлено: 12:38 15.12.2021)
 
Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто

Профессор Демин призвал россиян не увлекаться подогревом сидений в авто

© Pixabay / AutoPhotographyКнопка подогрева сидений в автомобиле
Кнопка подогрева сидений в автомобиле - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Pixabay / AutoPhotography
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подогрев сидений в автомобиле – удобная функция в холодное время года. Однако ее постоянное использование может негативно отражаться на здоровье мужчин, предупредил в интервью радио Sputnik профессор, кандидат медицинских наук Андрей Демин.
Установленная в большинстве современных автомобилей система подогрева сидений защищает организм от переохлаждения, но включать ее рекомендуется до начала поездки, а во время движения эту опцию лучше не использовать, считает профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.
"Как автомобилист и как медик могу посоветовать использование системы подогрева сидений, потому что переохлаждение может спровоцировать различные заболевания, в первую очередь радикулит очень часто бывает у водителей. Но здесь есть свои нюансы. Перед началом движения лучше выключить систему подогрева. Это не должно быть постоянно включено. Пока вы прогреваете машину на холоде, пока вы ходите вокруг нее, смотрите, в каком она состоянии, стряхиваете с нее снег, вот на это время включаете подогрев сиденья, а после этого выключаете и едете", – сказал он.
Не следует также включать подогрев сидений на полную мощность, продолжил профессор. Одна из причин, по которым стоит придерживаться этого правила, – высокая вероятность простуды при выходе из слишком теплой машины на мороз.
"Не надо включать повышенный режим, не надо, чтобы подогрев был очень сильный. Система не предназначена для этого, она просто должна исключить ощущение, что вы садитесь на холодное. Греться за счет подогрева сидений противопоказано: ничего в организме нет необходимости нагревать. Особенно, если вам в любой момент может понадобиться выйти на холод", – сказал Андрей Демин.
Подогрев сидений - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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Подогрев сидений: что лучше — чехол или встроенный — и как его установить
Выходя из прогретого салона автомобиля на холод, обязательно нужно одеться, чтобы не простудиться, добавил он. Если в автомобиле кожаные сиденья, которые быстро остывают, то можно использовать специальные накидки, чтобы не включать лишний раз подогрев.
Помимо прочего, по словам кандидата медицинских наук, долгий и основательный прогрев сиденья может привести к риску развития бесплодия у мужчин.
"Такая информация попадается. Природа неспроста выделила мужские половые железы, они находятся в мошонке, и должна быть пониженная температура, чтобы все процессы протекали нормально. Выход – не греть сиденья длительное время, потому что есть опасность бесплодия, а также избегать длительного сидения", – посоветовал Андрей Демин в интервью радио Sputnik.
Многочасовое вождение, характерное для жителей крупных городов с их постоянными пробками, а также для дальнобойщиков, плохо сочетается с человеческой физиологией, продолжил он. И не следует усугублять проблему чрезмерным подогревом сидений – эту функцию лучше свести к к необходимому минимуму, уверен профессор.
Салон автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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АвтоАндрей Демин
 
 
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